Efemérides del día de la fecha, 16 de octubre

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de la Resolución 35/70 en el año 1980, en este día se conmemora la fundación de la FAO en el año 1945; a su vez, se concientiza sobre la importancia de una alimentación saludable y se impulsan acciones para terminar con el hambre y la desnutrición en el mundo. Fundada en Quebec (Canadá), la FAO tiene el propósito de erradicar el hambre y la malnutrición mundial y que "la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar de forma sostenible los niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres". El tema de este año es "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro" y hace un llamamiento a los sistemas alimentarios para que sean "más resilientes y robustos mediante dietas saludables, sostenibles y asequibles para todos."Por otra parte, mediante el hashtag #HéroesDeLaAlimentación se les agradece a las personas que, pese a las adversidades dela pandemia, continúan produciendo y suministrando alimentos a sus comunidades. Según la FAO, aproximadamente más de 2000 millones de personas no tienen acceso regular a "alimentos inocuos, nutritivos y suficientes"; además, casi 690 millones de personas padecen hambre en el mundo y se estima que, debido al brote de Covid-19, esta cifra aumente entre 83 y 132 millones. FALLECE "SABÚ" Héctor Jorge Ruiz nació el 12 de septiembre del año 1951 en San Telmo, Buenos Aires. Con una infancia difícil marcada por el fallecimiento de su madre, "Sabú" empezó a trabajar desde temprana edad como lustrador de zapatos, vendedor de periódicos y mensajero. Pero su vida cambió en el año 1968 cuando consiguió trabajo como modelo en la sastrería Modart y, después de un desfile, impresionó a Ricardo Kleiman, productor discográfico, con su voz. En ese entonces, el incipiente cantante usaba como seudónimo Giorgio pero como le disgustaba a Kleiman lo cambió por "Sabú": "el seudónimo lo saqué del personaje de la película ´El ladrón de Bagdad´, porque los dos tuvimos una manera similar de vivir la niñez y los comienzos de la adolescencia." Así, a los 18 años lanzó su primera canción "Toda mía la ciudad" que se convirtió en un hit de los 70´ junto con "Ese tierno sentimiento." En el año 1971 sacó a la venta "Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar" y, en Francia, grabó la canción "Monamour, mi bien, ma femme"; ese mismo año, protagonizó la película "Vuelvo a vivir… Vuelvo a cantar." Al año siguiente, lanzó "He tratado de olvidarte" y, bajo el seudónimo Gulliver, lanzó el disco "Sellado con un beso." En el año 1973 protagonizó con Javier Portales la película "El mundo que inventamos." Cinco años después continuó su carrera en Estados Unidos, Puerto Rico y México, siendo éste último el país donde se radicó por años. Ídolo de la juventud latinoamericana marcó a generaciones con los éxitos "Pequeña y frágil", "Quizás sí, quizás no", "Él o yo" y "Rosas a Sandra". Falleció en el año 2005 en Ciudad de México, México. SE LANZA "EMERGENCY" Un día como hoy en el año 2005, "Paramore" lanzaba el sencillo "Emergency." Perteneciente al disco debut de la banda "Allweknowisfalling" y compuesta por Hayley Williams, la canción está inspirada en los sentimientos de Williams acerca del divorcio de sus padres cuando era adolescente: "recuerdo salir a la puerta junto a mi madre esa noche y permanecer de pie entre mis padres gritando ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense! [...] Pero creo que he llegado a la conclusión de que es mejor para mis padres sólo ser amigos".





