Estamos en contacto hoy más que nunca. Youtube: Club Ciudad de Campana. Instagram: @clubciudaddecampana y Facebook: Club Ciudad de Campana

PROMOCIONES 2020

La Comisión Directiva del tricolor comandada por su presidente, el Sr. Roberto Pérez preparó beneficios para que los socios puedan disfrutar y en forma de agradecimiento a aquellos que estuvieron presentes cuando la institución más lo necesitaba.

Además, el Club situado en Chiclana 209, lanzó la siguiente promoción para futuros socios que está vigente desde el 1ro de septiembre; se pueden asociar tres personas de las cuales una sola de ellas tiene que abonar la cuota de inscripción.

Para más información los socios pueden solicitar una reunión personalizada en nuestra secretaria por los siguientes medios:

Teléfono: (03489) 422881 Interno 105.

Mail: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar

Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.

RUGBY

Horarios de esta actividad física al aire libre.

- Turno 1: Martes y Viernes de 18:00 a 19:00 hs. Entrenadores: Cesar Gigena y Sebastián García.

- Turno 2: Martes y Viernes 19:00 a 20:00 hs. Entrenadores: Cesar Gigena y Sebastián García.

- Turno 3: Martes y Viernes de 20:00 a 21:00 hs. Entrenadores: Cesar Gigena y Sebastián García.

Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 11 5468 5422 (Prof. Cesar Gigena).

Para más información comunícate con la secretaria del club: (03489) 422881 Interno 105.

Email: info@ccc.org.ar.

Horarios: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 hs.

VÓLEY

Horarios de esta actividad física al aire libre.

Caballeros: Categorías Sub 13 y Sub 14: Lunes y Viernes 17:30 hs. Entrenador: Gabriel Martra. Categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 21: Martes y Jueves 17:45 hs. Entrenador: Nicolás Gómez. Categoría Mayores: Martes y Jueves 17:45 hs. Entrenador: Nicolás Gómez. Categoría Maxi Vóley: Martes y Jueves 18:00 hs. Entrenador: Juan Pablo Romero.

Damas: Categorías Sub 13 y Sub 14: Martes y Jueves 16:30 hs. Entrenadora: Jorgelina Allegri. Categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 21: Martes y Jueves 15:30 hs. Entrenadora: Milagros Scabini. Categoría Mayores: Martes y Jueves 17:45 hs. Entrenador: Alejandro Urtiaga. Categoría Maxi Vóley: Martes y Jueves 18:00 hs. Entrenador: Ignacio Landaco. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 620047 (Prof. Jorgelina Allegri). Para más información comunícate con la secretaria del club: (03489) 422881 Interno 105. Email: info@ccc.org.ar. Horarios: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 hs.

LAZOS LATINOAMERICANOS

Celebrando la Diversidad Cultural, se llevará a cabo un encuentro Musical Internacional por Zoom.

En el marco del ciclo de Encuentros Musicales por Zoom y del Día del Respeto a la Diversidad Cultural celebrado el pasado 12 de Octubre, el Club Ciudad de Campana invita a todos a un nuevo evento cultural virtual, bajo el nombre de "Lazos Latinoamericanos".

El mismo se llevará a cabo este sábado 17 de Octubre a las 19 horas. Será un Encuentro Musical Internacional por la Plataforma Zoom, en el que participarán: Eidenai Trío (de la provincia de Mendoza representando a la Argentina); el músico uruguayo Andrés Oroño en vivo desde la República Oriental del Uruguay; el campanense Perico Cabrera interpretando música brasileña y el campanense radicado en Brasil Sito Lozzi, también en vivo desde aquel país interpretando música carioca; y el músico venezolano radicado en Campana Asdrúbal Hernández, interpretando folklore de Venezuela.

Cuatro países latinoamericanos se unirán en un único encuentro musical virtual, que toda la comunidad podrá disfrutar.El ID de acceso es 857 8262 6770 y la Contraseña es 554810

GIMNASIO DE FITNESS

Desde el pasado Martes 13 de octubre se pueden realizar estas actividades en el club al aire libre.

Las mismas son:

- Ciclismo: lunes, miércoles y viernes 18:30 hs.

- Stretching: lunes y viernes 16:00 hs.

- Actividad Física Para Adultos: Miércoles 16:00 hs.

- Body Pump: Miércoles 20:00 hs.

- Localizada: Martes y Jueves 15:00 hs.

- Ritmos Latinos: Martes y Jueves 17:30 hs.

- Body Pump: Martes y Jueves 18:30 hs.

- Funcional: Martes 20:00 hs.

- Hitt: Jueves 20:00 hs.

Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 497921 (Prof. Cecilia Sibilin).

Para más información comunícate con la secretaria del club: (03489) 422881 Interno 105.

Email: info@ccc.org.ar.

Horarios: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 hs.