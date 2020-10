La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 NotiCMR:

16 de Octubre; Día Mundial de la Alimentación

Por Lic. Irina Reboni











Irina Reboni

El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada año el 16 de octubre para promover acciones de concientización respecto a las problemáticas alimentarias mundiales. La idea es concientizar a la población sobre una alimentación saludable y accesible para todos. Actualmente, en el mundo, el hambre afecta a más de 800 millones de personas. La malnutrición, con su doble carga de hambre y sobrepeso u obesidad, llega a casi 2000 millones que carecen de acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes. El lema para este año es "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro". Argentina no escapa a los problemas globales de alimentación. Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición presentada en septiembre del 2019 por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en el país hay un 41,1% de chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años que padecen sobrepeso y obesidad, y el 67,9% de los adultos tienen prevalencia de exceso de peso. Alcanzar el Hambre Cero en 2030 no es solo alimentar a las personas sino también nutrirlas, sin dejar de lado el cuidado del planeta. Hoy debemos focalizarnos no solo en el sobrepeso y la obesidad, sino también en el hambre y la desnutrición, no solo hablamos de población con bajo peso hablamos de que hay falta de aporte de nutrientes esenciales y vitales para el adecuado desarrollo de nuestro jóvenes, nuestro futuro. Es importante atender a políticas que generen círculos virtuosos tanto para la producción como para el consumo responsable de alimentos, con el ojo en la salud de la población y el cuidado del planeta. Para eso es necesario brindar información para la toma de decisiones en todos los puntos del sistema alimentario. De hecho, este Día Mundial de la Alimentación estamos haciendo un llamamiento al público para que agradezca a los #HéroesDeLaAlimentación que producen, plantan, cosechan, pescan o transportan nuestros alimentos y que, independientemente de las circunstancias, continúan suministrando alimentos dentro y fuera de sus comunidades, ayudando a cultivar, nutrir y preservar nuestro planeta. Te invito a reflexionar sobre estos datos alarmantes y aportar un granito de arena cada uno para mejorar la alimentación mundial. Planificá tu propia huerta, genera un semillero y doná a tus vecinos, no tires comida, genera tu propio compost con los desechos orgánicos de tu cocina. Hablá con tus hijos sobre este tema, sabiendo que todos debemos comer variedad de alimentos, cereales, carnes, lácteos, frutas, huevo, semillas y fundamentalmente muchos colores, esto nos indicará que vamos por el buen camino. Lic. Irina Reboni - Nutricionista - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

16 de Octubre; Día Mundial de la Alimentación

Por Lic. Irina Reboni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar