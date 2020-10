La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Diego Lis: "Es una buena noticia"







El Presidente de Villa Dálmine se refirió a la confirmación de la fecha para la reanudación de la competencia. El miércoles por la noche, luego de la reunión entre los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionarios del gobierno nacional, quedó establecido que la Liga Profesional de Fútbol reanudará su competencia el 30 de octubre y que la Primera Nacional lo hará a partir del 7 de noviembre. "Es una buena noticia para nosotros, después de ocho meses sin competencia. Sobre todo para los jugadores, que llevan tanto tiempo sin poder jugar. Por eso lo tomamos con alegría", remarcó Diego Lis, Presidente de Villa Dálmine. "Ahora estamos a la espera de conocer cómo será el formato del torneo, que todavía no está definido. Aunque entiendo que en estos días ya se conocerán las novedades al respecto", agregó el titular de la entidad Violeta sobre el "torneo reducido" que se confeccionará para definir los dos ascensos a la Liga Profesional. Con vistas a esa competencia, el equipo de nuestra ciudad se medirá mañana frente a Quilmes y luego disputará también amistosos frente a Chacarita (miércoles 21), Platense (sábado 24) y Acassuso (miércoles 28). Y para afrontar el desafío ha conformado un "plantel de transición" que todavía podría sumar algún refuerzo más. En este sentido, la prioridad de Felipe De la Riva es incorporar un "volante mixto" que juegue por el sector derecho. PROTOCOLOS Ayer se conocieron detalles de los protocolos sanitarios que se deberán tener en cuenta para la realización de partidos oficiales de los campeonatos de AFA. Entre otros puntos se destacan: -Los jugadores no podrán escupir ni sonarse la nariz en el área de competición y deberán utilizar botellas individuales. Y aquellos que se encuentren en el banco de suplentes deberán utilizar barbijos o mascarillas. -Con un máximo de 36 horas de antelación, cuerpo técnico, jugadores y personal de cada club deberán realizarse el testeo para Covid-19 y dar negativo en ese examen. Además, deberán llenar una encuesta de síntomas, la cual será tomada como una Declaración Jurada. -Las instalaciones, áreas, espacios, equipamientos de trabajo y deportivos utilizados antes, durante y después del partido, deberán desinfectarse de acuerdo a los protocolos emitidos. -No podrán ingresar al estadio ni permanecer en el perímetro exterior al mismo, las personas con temperatura superior a 37.4º C.



LIS SEÑALÓ QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE CONOCERÍA EL FORMATO DE COMPETENCIA.



