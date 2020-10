La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Breves: Fútbol

CAMPANENSES EN SUDAMÉRICA BLANDI, SIN SUERTE Después de no haber sido convocado en los últimos partidos del ciclo de Gualberto Jara como DT de Colo Colo, el campanense Nicolás Blandi sí fue tenido en cuenta por Gustavo Quinteros, nuevo entrenador del Cacique. Sin embargo, a pesar del cambio en la conducción, no cambió la suerte ni para el delantero ni para el equipo: el miércoles, Colo Colo perdió 5-3 como local con Unión Española y a falta de tres partidos para el final del Torneo Nacional de Chile se encuentra en la anteúltima posición (debería disputar una promoción para evitar el descenso). En tanto, Blandi ingresó a los 20 minutos de la segunda mitad y dispuso de una ocasión clara para marcar recién en tiempo adicionado, pero su definición se estrelló contra el poste. El próximo compromiso del Cacique será el martes 20 frente a Jorge Wilstermann de Bolivia por Copa Libertadores: para clasificar debe ganar y esperar que Peñarol de Uruguay no le gane a Paranaense de Brasil. NI BALLINI NI FONITO Otros dos futbolistas campanenses que participan de ligas de Sudaméricas no vieron acción en las últimas presentaciones de sus respectivos equipos. Matías Ballini superó su lesión muscular, pero sigue sin ser citado en Independiente Santa Fe de Bogotá, que ayer le ganó 1-0 a La Equidad por la 14ª fecha y se transformó en el nuevo escolta del campeonato colombiano. Suma 27 unidades y se mantuvo a tres de Deportes Tolima (30), que venció 3-1 a Alianza Petrolera. En tanto, Diego Dorregaray no estuvo convocado en Deportivo Cuenca porque debía cumplir una fecha de suspensión. Su equipo, que ahora es dirigido por el argentino Guillermo Duró, perdió 5-0 frente a la Liga de Quito en el inicio de la segunda fase de la Serie A de Ecuador. En la primera, el elenco Morlaco culminó en la última posición con apenas 8 puntos en 15 presentaciones. Así, su gran objetivo será evitar el descenso. MARTÍNEZ SE PREPARA El delantero Adrián Martínez será parte nuevamente del plantel de Libertad de Paraguay, que este sábado comenzará su participación en el Torneo Clausura 2020 frente a Guaireña como visitante. El Gumarelo culminó el Apertura en la tercera posición, a seis unidades del campeón Cerro Porteño. En este certamen, el oriundo del barrio Las Acacias culminó con cuatro goles. Y tras comenzar el Clausura 2020, Libertad irá por su mayor desafío: el jueves próximo recibirá a Independiente Medellín en un duelo en el que se jugará la clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores (suma 7 puntos al igual que Caracas, que debe visitar a Boca Juniors).







