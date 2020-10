La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Primera B Femenina:

Las chicas de Puerto Nuevo comenzarán hoy con los testeos







Así, de no mediar inconvenientes, la semana próxima reiniciarán los entrenamientos presenciales. Desde el 21 de noviembre, las Auriazules serían uno de los diez equipos que competirán por los dos ascensos a la Primera A. El plantel femenino de Puerto Nuevo comenzará esta tarde con los testeos de coronavirus con el objetivo de reiniciar la semana próxima los entrenamientos con vistas al reinicio de la actividad de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La idea del cuerpo técnico Auriazul es realizar esta misma tarde todos los análisis correspondientes (todavía restaba llegar una segunda tanda de kits) y, de no mediar inconvenientes, empezar con los entrenamientos presenciales el próximo martes. Las Portuarias no cuentan con mucho tiempo: aunque todavía no fue confirmado oficialmente, la Primera B Femenina definirá los dos ascensos a la Primera A a partir del próximo 21 de noviembre. Según trascendió, los diez equipos que habían logrado clasificarse a la Zona Campeonato 2020 se dividirán en dos grupos de cinco de acuerdo a las posiciones que ocuparon durante la fase regular. Y los ganadores de cada uno de esos grupos se quedarían con los ascensos. En la Zona 1 estarían Argentinos Juniors, Comunicaciones, Sarmiento de Junín, Deportivo Español y Defensa y Justicia. Mientras que Puerto Nuevo integraría la Zona 2 junto a Ferro Carril Oeste, Banfield, All Boys y Estudiantes de Buenos Aires.



LAS PORTUARIAS SE CLASIFICARON A LA ZONA CAMPEONATO 2020 Y POR ELLO TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE PELEAR POR EL ASCENSO.



