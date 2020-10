El hospital recibió un importante aporte que permitirá agilizar la atención en la guardia

Por gestiones del intendente Abella, la empresa de recolección de residuos Agrotécnica Fueguina entregó en comodato un camión sanitario donde se montará el triage, lo cual permitirá mejorar la atención en la guardia. El hospital municipal San José recibió un importante aporte de la empresa Agrotécnica Fueguina que permitirá agilizar y mejorar la atención en la guardia. Se trata de un camión sanitario 6X6, integrado por dos camarotes, baño, cocina y aire acondicionado, que se destinará para el triage a los efectos de descomprimir la atención en la guardia y brindar mayor comodidad tanto a pacientes como médicos. "Estamos sumamente agradecidos porque es un gran aporte el que realiza la empresa lo que una vez más demuestra que necesitamos del apoyo de toda la comunidad para afrontar esta emergencia sanitaria", enfatizó el intendente Sebastián Abella, quien junto a la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, recibieron la llave del vehículo sanitario de manos del director de Proyectos, Juan Manuel Torres. En tal sentido, la secretaria explicó que este aporte permitirá refuncionalizar la sala del triage para los casos sospechosos de COVID-19. "La posibilidad de sacar el triage afuera del nosocomio y, más en esta época del año que no hace tanto frío, nos va a posibilitar usar el viejo triage para realizar los hisopados. Y ello, es fundamental porque nos va a permitir liberar un espacio más dentro de la guardia para que la gente no tenga que esperar en un lugar cerrado y pueda circular en forma más rápida. El coronavirus tiene un mecanismo de contagio principalmente aéreo, por lo que cuanto más espacio haya, mejor", manifestó Acciardi. Y aseguró que el traslado del triage al aire libre, también permitirá que los vecinos que concurren a la guardia por otras patologías "se sientan más seguros". Por su parte, Torres remarcó que la colaboración que realiza la empresa "es una manera de devolverle a toda la comunidad de Campana la confianza que nos ha dado estas dos décadas de estar en ciudad" al tiempo que comentó que la iniciativa surgió del propio Intendente en el marco de una visita que realizó a la base operativa en abril para reconocer a los caídos de Malvinas. "Cuando vio el camión nos transmitió que sería importante poder articular para colaborar con el hospital y automáticamente nos pusimos en conversaciones para buscarle el mejor lugar, el mejor aspecto y la mejor funcionalidad que tiene el vehículo para los vecinos", indicó. El director de Proyectos también tuvo sentidas palabras para los recolectores de residuos –"mal llamados basureros", dijo- destacó el trabajo que realizan en la ciudad y, más aún, su rol durante la pandemia. "El recolector de residuos pudo demostrar que estuvo a la altura de las circunstancias, que se puso al frente de la pandemia, que nunca bajó los brazos", valoró. Y concluyó asegurando que la empresa forma parte de la comunidad campanense al igual que todo su personal, como tal, no puede hacerse el distraído en aportar a la comunidad un elemento que ayude a cuidar la salud. "Por aquí tranquilamente puede pasar un recurso humano", expresó.



La secretaría de Salud recibió las llaves del vehículo.





El Jefe Comunal agradeció a la empresa el aporte realizado.





En el camión sanitario se montará el traige de la guardia.



El hospital recibió un importante aporte que permitirá agilizar la atención en la guardia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar