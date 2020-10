Ayer se confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años y una mujer de 88. Así, la ciudad acumula 67 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Además, se informaron 39 nuevos contagios y 20 altas médicas. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer dos nuevos decesos de vecinos que habían contraído coronavirus: un hombre de 60 años y una mujer de 88 años, quienes se encontraban internados en establecimientos fuera de la ciudad. Con estas dos nuevas muertes, Campana ya ha registrado 20 fallecimientos en estos primeros 16 días de octubre y quedó muy cerca de los 23 que se registraron durante septiembre, el mes de mayor número de muertes en el distrito hasta el momento. En tanto, la cantidad de víctimas fatales en la ciudad desde que comenzó la pandemia ascendió a 67. Por ello volvió a crecer la tasa de letalidad local, que este viernes se ubicó en 2,30%. En cuanto a la evolución de los contagios, la Secretaría de Salud municipal indicó que el distrito llegó a 2.912 casos totales después de los 39 nuevos positivos señalados ayer. Se trata de una cifra diaria inferior a la media semanal y mensual registrada hasta el momento (44 y 47, respectivamente). En cambio, el promedio de casos en los últimos siete días creció por segunda jornada consecutiva (ayer se ubicó en 43,4), mientras que también volvieron a aumentar los casos activos: ahora son 648 los vecinos que están cursando la enfermedad. El parte diario local se completó ayer con la confirmación de 20 nuevas altas médicas: 2.197 campanenses se recuperaron del coronavirus desde que comenzó la pandemia. A su vez, ayer se reveló que Campana ya ha enviado más de 6 mil muestras para análsisi de Covid-19: 6.026 en total. De esa cifra, 93 todavía están pendientes de resultado, mientras que 2.912 han sido positivos (49%) y 3.021 fueron negativas (51%). MÁS DE 3 MIL En su actualización de las 18:49 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 3.010 casos totales. Es decir: 98 más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal.

ACCIARDI: "TENEMOS QUE NORMALIZAR LA VIDA, PERO MANTENER LOS CUIDADOS" La Secretaria de Salud municipal, Cecilia Acciardi, insistió con la necesidad de "mantener los cuidados" para contener la circulación del coronavirus y, especialmente, para que no alcance a abuelos y pacientes de riesgo. "Tenemos que normalizar la vida, pero mantener los cuidados", explicó la funcionaria. "Tenemos, sobre todo, que tratar de que la infección no llegue a los abuelos o las personas más vulnerables. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el Covid y aunque estemos con familiares, tenemos que mantener una distancia prudencial, mantener el barbijo y evitar compartir el mate", agregó. Sobre el aumento de casos en las últimas dos semanas, Acciardi consideró que es producto de una mayor circulación y también de "gente que está agotada respecto a los cuidados, cosa que no está bien". Y aunque aclaró que el sistema sanitario municipal no está complicado hoy, afirmó que la disponibilidad de camas críticas "no asegura que el paciente sobreviva, porque es una enfermedad muy difícil". Y, con insistencia sobre los cuidados, añadió: "Que llegue una persona a terapia quiere decir que se hicieron muchas cosas mal".

LA SECRETARIA DE SALUD REMARCÓ LA NECESIDAD DE PROTEGER A ABUELOS Y CASOS DE RIESGO. ZÁRATE REPORTÓ UN NUEVO FALLECIDO La Municipalidad de Zárate informó ayer 56 nuevos contagios de coronavirus, 20 altas médicas y un nuevo deceso: un hombre de 60 años que se encontraba internado en una clínica privada de la vecina ciudad. De esta manera, su cuadro de situación es de 2.523 casos totales: 406 se encuentran activos, 2.041 se han recuperado y 76 han fallecido. Por su parte, Escobar volvió a mostrar números con tendencia favorable: reportó 83 positivos, 150 altas médicas y ningún deceso. Así, acumula 7792 infectados desde que comenzó la pandemia: 1.859 se encuentran activos, 5.754 se han recuperado y 179 han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se informaron 8 nuevos contagios y el total acumulado ascendió a 773: de esa cifra, 113 se encuentran activos, 642 se han recuperado y 18 han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 123 positivos, 127 altas médicas y 5 decesos. Así, el distrito presenta 10.595 casos totales: 1.078 se encuentran activos, 9.306 se han recuperado y 211 han fallecido. #Dato Este viernes, la Secretaria de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó 39 nuevos contagios, 20 altas médicas y 2 muertes: un hombre de 60 años y una mujer de 88 años, quienes estaban internados en establecimientos fuera de la ciudad. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/UWCCyABdqG — Daniel Trila (@dantrila) October 16, 2020

