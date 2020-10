Es un hombre de 30 años, con domicilio en el barrio La Josefa. Encontraron balas y picadura de marihuana. Luego de que el Juzgado de Garantías autorizara el allanamiento solicitado desde la UFI 2, efectivos del GTO junto con Comando Patrulla, UPPL y GAD, ingresaron a un domicilio de la calle Rígoli al 1700, en el barrio La Josefa, aprehendiendo a un hombre de 30 años, sospechado de haber robado a mano armada un teléfono celular este domingo en Ariel del Plata. Además, se encontraron en el domicilio 4,6 gramos de picadura de marihuana y varias balas. Como diéramos cuenta en nuestra edición de ayer, el hecho que se le imputa ocurrió este domingo en horas de la noche, cuando una mujer de 23 años aguardaba el colectivo, en el barrio Ariel del Plata, sobre la colectora sur. Durante el robo, la chica forcejeó con el delincuente y llegó a levantarle el arma hacia el cielo, aunque no se registró ningún disparo. Tras el forcejeo, el delincuente le arrancó la riñonera y huyó llevándose consigo diversas pertenencias personales de la mujer, entre ellas su celular Samsung y 700 pesos en efectivos. "Me quise defender y le levanté el arma para arriba. Podría haber sido una desgracia, Agradezco a la vida que no me pasó nada, que no se disparó accidentalmente, por suerte", contó la mujer, mamá de un pequeño, a La Auténtica Defensa.



Los elementos incautados por la policía en la calle Rígoli al 1700.



Aprehenden a sospechoso del asalto del domingo en Ariel del Plata

