Referentes institucionales y de diferentes espacios del Frente de Todos coincidieron en una visita de funcionarios nacionales. Fue una iniciativa del Movimiento de Restauración Peronista que lidera el petrolero Pedro Milla y resultó un fuerte mensaje hacia la ciudadanía a menos de un año del próximo proceso electoral. Hay una famosa frase atribuida al expresidente Juan Domingo Perón: cuando parece que los peronista se pelean, en realidad se están reproduciendo. Todavía está por verse si la foto de este viernes entre referentes institucionales y de diferentes espacios logra ampliar los márgenes del Frente de Todos, pero lo que si expresó con claridad fue una señal de búsqueda de unidad hacia los vecinos de Campana, a menos de un año del próximo proceso electoral. El encuentro fue convocado por el Movimiento de Restauración Peronista (MRP) que lidera el petrolero Pedro Milla con motivo de la visita de Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y Mateo Bartolini, gerente general del Fondo de Capital Social (FONCAP), entidad que gestiona microcréditos a pequeños emprendedores y organizaciones sociales. Precisamente, antes de la reunión en las instalaciones del camping del Sindicato Petrolero, referentes peronistas locales acompañaron a los funcionarios en una recorrida por comedores de los barrio Villanueva y La Josefa, que hoy además ejercen actividades productivas como el reciclado de plástico y la herrería artística. Tras el itinerario, destacaron que las políticas "nacionales y populares" del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof son un terreno de coincidencias desde donde se puede construir la unidad del justicialismo campanense. "Estamos trabajando en función y en línea de la unidad de todo el movimiento obrero y de la militancia política de cara a las Legislativas 2021 y para las necesidades del distrito de Campana", aseguró Carlos Castillo, referente petrolero y la persona encargada de encabezar el encuentro en el camping en representación de Milla. "Para nosotros ha sido muy importante la visita de Gustavo Aguilera así como de las autoridades del Foncap, porque nos permite seguir en el camino de las necesidades de la gente. Desde el MRP estamos trabajando en conjunto con funcionarios de Nación y Provincia en pos de ese objetivo", aseguró Castillo. Alejo Sarna, el único consejero escolar del Frente de Todos y aliado de Milla, celebró que "la actividad organizada por el MRP haya podido hacer participar y encontrar a distintas vertientes, espacios, facciones, organizaciones políticas y representantes que integran el Frente de Todos y el peronismo local", un paso "muy importante en virtud de lograr lo que tanto queremos que es la unidad." "Todavía falta mucho por charlar, hacer y construir. Pero entiendo que lo fundamental es que pongamos, más allá de nuestras diferencias, por encima nuestras coincidencias entre los que integramos el Frente de Todos, y también que entendamos que la contradicción más grande que tenemos los peronistas no es entre compañeros y compañeras sino con el gobierno de Juntos con el Cambio en Campana", expresó el joven dirigente. El concejal Rubén Romano, quien encabezó la última propuesta electoral del peronismo de Campana, destacó "el importante mensaje para todos los campanenses" que ofreció el encuentro, "haciendo hincapié en la unidad del movimiento de la oposición, en la unidad del peronismo de Campana". "Ha quedado reflejado hoy que existen posiciones para encontrarnos y seguir peleando por un proyecto nacional y popular", aseveró el edil, que dio por superada la fractura que se vivió dos meses atrás en el bloque de concejales de su espacio político. "Son (cuestiones) propias de las convivencia política. Es inevitable: hasta en la vida familiar se tiene posiciones distintas, y lo importante es que estas cosas se arreglan conversando y juntándonos como hoy, porque hay una unión en un proyecto nacional y popular. Y eso es indiscutible y lo que la gente está esperando, junto con los militantes. Hoy dimos un primer paso". Del encuentro en el camping de la Ruta 6 participaron también históricos referentes justicialistas como el titular del Registro Civil, Pedro Orquiguil. "El peronista se debe actos que demuestren a la gente que hay una voluntad y un espíritu conciliador y de trabajo para llevar adelante un país castigado y que ha sufrido políticas nefastas en los político, social y económico", manifestó Orquiguil, que acompaña el proyecto del MRP, espacio que "realmente es la garantía de una convocatoria que puede hacerse con todos los sectores que, creo, están haciendo el mismo esfuerzo". "Esto me hace acordar muchos años atrás cuando antes del `95 el peronismo vivía en internas y no lograba consolidar una política creíble. Ese año se logró consolidar la unidad a través de la figura de Jorge Varela, unidad en la cual tuve la suerte de participar y gracias a la que durante 20 años se gobernó Campana con una política social, económica y cultural muy importante y cercana a las necesidades de la gente", sostuvo el referente. En ese sentido, consultado si las diferencias actuales deben resolverse a través de internas -como las que él protagonizó contra Varela en esos años-, Orquiguil manifestó que primero "hay que discutir proyectos políticos que unifiquen distintos criterios". "Después, si las diferencias son los hombres, las internas sirven para canalizar cuál sería el mejor candidato", expresó el histórico dirigente. Y agregó: "Cuando vos tenés un proyecto político claro, los hombres están por debajo".

