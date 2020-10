La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Primera Nacional:

Será frente a Quilmes como visitante, con dos partidos de 60 minutos y televisación de TyC Sports. De la Riva no podrá contar con Juan Ignacio Alvacete. La preparación de Villa Dálmine continúa avanzando y, ahora, lo hace con una fecha en el horizonte, luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciara que la Primera Nacional competirá desde el 7 de noviembre por los dos ascensos pendientes a la Liga Profesional. En ese marco, el Violeta enfrentará en la mañana de hoy a Quilmes, en un ensayo que se desarrollará en el estadio Centenario desde las 10.00 y con televisación de TyC Sports (probablemente, a través de TyC Sports Play). Será el segundo amistoso que dispute el plantel que conduce Felipe De la Riva, después del encuentro realizado el pasado sábado frente a Almagro, también en condición de visitante (triunfo 1-0 con gol de Catriel Sánchez). En esta oportunidad se jugarán dos partidos de 60 minutos. El equipo titular que utilizaría el DT uruguayo sería el mismo que presentó ante Almagro, dado que Juan Ignacio Alvacete sigue recuperándose de un fuerte traumatismo. Por ello, para sostener el 3-4-3 que viene trabajando el entrenador, Santiago Moyano se ubicará como marcador central y el puesto de carrilero por derecha lo ocupará Facundo Lando. Entonces, Villa Dálmine formaría hoy con Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Catriel Sánchez y Sergio Sosa. Quilmes, que es dirigido por Facundo Sava, disputó el último miércoles un amistoso frente a Atlanta, al que venció 1-0 con un tanto de Brandon Obregón. En este ensayo, el Cervecero alistó a Alejandro Medina; Leonardo Rolón, Alan Alegre, Carlos Matheu, Emanuel Moreno; Justo Giani, David Drocco, Brandon Obregón; Francisco Ilarregui, Mariano Pavone y Leandro González.

OTROS AMISTOSOS Ayer, cinco equipos de la Primera Nacional disputaron encuentros de preparación: All Boys le ganó 2-1 a la Reserva de Lanús con goles de Lucca Sesano y Facundo Espósito; Alvarado de Mar del Plata venció 2-0 a Santamarina de Tandil con tantos de Ezequiel Vidal y Felipe Cadenazzi; Deportivo Riestra superó 1-0 a los suplentes de Gimnasia de La Plata con un tanto de Gonzalo Bravo; y Estudiantes de Río Cuarto igualó 0-0 con Argentinos Juniors. En tanto, hoy jugarán: Defensores de Belgrano vs Nueva Chicago, Brown de Adrogué vs Estudiantes de Buenos Aires, Temperley vs Almagro, Ferro Carril Oeste vs Platense, Estudiantes de Río Cuarto vs Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza vs Godoy Cruz.

