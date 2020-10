El concejal Meiraldi homenajeó al personal de la salud del Hospital San José

El edil de Juntos por el Cambio reconoció la incansable labor que llevan adelante los trabajadores sanitarios y se solidarizó con la doctora que fue agredida por los familiares de un paciente que falleció.

En la sesión ordinaria de este jueves, el concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto Meiraldi, homenajeó a todo el personal de la salud del Hospital Municipal San José por la gran labor que llevan a diario.

"Médicos, enfermeras, bioquímicos, técnicos, kinesiólogos, odontólogos, personal administrativo, de maestranza y mantenimiento, todos a través de su trabajo, ayudan a que el Hospital sea modelo en la zona norte de la provincia", enfatizó el reconocido médico.

En su discurso, agradeció el compromiso con el que ejercen sus profesiones que "permiten que tengamos una institución sanitaria gratuita al que se puede concurrir en caso de necesidad o urgencia".

"Además de estar expuestos a contagios de enfermedades, el personal de la salud también corre riesgo de ser agredidos por algún paciente disconforme por la atención recibida o por los familiares en caso del fallecimiento del mismo", manifestó.

Y sumó: "Insultan, amenazan, agraden físicamente y rompen el mobiliario de nuestro hospital, como si con estas actitudes irracionales pudieran modificar algo. Hay muchas maneras de reclamar sin recurrir a la violencia".

"Me consta que las autoridades municipales se preocupan y ocupan por el tema pero lamentablemente si la justicia no responde a las denuncias y no se pone estricta, el ejercicio de la violencia sobre el personal de salud se seguirá agravando y siendo más frecuente", sostuvo,

Por otra parte, argumentó que "si las agresiones continúan, se corre el riesgo de que los profesionales renuncien y que ocurra lo que sucedió en otros hospitales que han tenido que cerrar servicios por falta de personal"

"Por ello vaya mi solidaridad y homenaje para todo el personal del Hospital San José", dijo Meiraldi, al tiempo que instó a los familiares que recapaciten por su "lamentable accionar".