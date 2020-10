La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

17 de Octubre de 2020







PROTOCOLO EN LAS PLAYAS El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, encabezó un encuentro con intendentes de la costa atlántica en el que se definieron los protocolos de la temporada de verano, que intentarán que sea "la mejor posible" pese al coronavirus. Del encuentro también participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la vicegobernadora Verónica Magario; la ministra de Gobierno, Teresa García; y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quienes se comunicaron con los jefes comunales de manera virtual. En la reunión se definieron las posibles fechas para el inicio de la temporada y se delinearon las condiciones en los ingresos a los municipios, así como también los procedimientos de control para el cumplimiento de los protocolos establecidos. SE DESCONGELAN El Gobierno pondrá fin al congelamiento de tarifas de servicios de gas y electricidad a partir de diciembre próximo, y lo reemplazará por un subsidio más individualizado de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, anunció el secretario de Energía, Darío Martínez. El funcionario dijo que a partir de diciembre volverán a aplicarse aumentos en tarifas de luz y gas, debido a que no se prorrogará el decreto que las mantenía congeladas desde el año pasado, y que regía desde abril de 2019. Martínez ratificó que el decreto no volverá a extenderse, una vez que venza el próximo 17 de diciembre, aunque el secretario de Energía afirmó que las tarifas se mantendrán congeladas hasta el 31 de diciembre. NERVIOSISMO En otra jornada de nerviosismo en la plaza cambiaria, el dólar blue quebró un nuevo récord y trepó a $178, al registrar un alza de siete pesos en un solo día, con lo que la brecha con el oficial se ubicó en el 130%. El único dato positivo fue que el Banco Central recuperó US$30 millones en reservas. El dólar ahorro cotizó a $76,99 comprador y $83,20 vendedor, 20 centavos más que el día anterior, por lo que si se aplican los recargos del impuesto PAIS y el gravamen del 35%, llegó al valor histórico de $137,29. El dólar que se negocia en cuevas del microcentro registró en solo dos días un alza de $11 y esa cifra sube a $33 en el último mes, mientras que el año escaló 145% y que el oficial escaló 31%. REUNIONES PERMITIDAS Solo las provincias de La Pampa, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Mendoza y Jujuy permitirán este domingo que las familias se reúnan para celebrar el Día de la Madre, con un máximo de 10 participantes y cuidando la distancia social, mientras que en el resto del país las autoridades recomendaron festejar de otra manera, con llamados telefónicos o videoconferencias, para minimizar los contagios de coronavirus. POBREZA, TAMBIÉN EN EEUU Un estudio de la Universidad de Columbia señala que el billonario paquete de ayudas entregado a millones de ciudadanos de los Estados Unidos no evitó que la tasa de pobreza subiera del 15% en mayo al 16,7% en septiembre. Suman ocho millones las personas que cayeron en la pobreza desde que se inició la pandemia. El desempleo, la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria como resultado de la recesión económica habrían hecho que el número de estadounidenses en situación de pobreza pasara de 47 millones en mayo a 55 millones en septiembre.



Breves: Noticias de Actualidad

17 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar