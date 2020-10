La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Covid-19:

Pino Solanas, internado en Francia







Tanto el embajador ante la UNESCO como su esposa se contagiaron de Covid-19 en París. El embajador argentino ante la UNESCO, Fernando "Pino" Solanas, anunció que tiene coronavirus y se encuentra bajo observación médica en Francia. La mujer del cineasta, Ángela Correa, también dio positivo. El ex senador reveló su estado de salud a través de las redes sociales: "Quiero contarles que junto a mi mujer dimos positivos de Covid-19, aquí en París. Por mi parte me encuentro en el hospital bajo observación médica. Mi mujer aislada en nuestra casa. Gracias por los mensajes de apoyo. Cuidémonos entre todos". Cineasta, ex diputado nacional, ex senador y principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos, Solanas tiene 84 años y se encuentra en el grupo de riesgo etario más expuesto ante el coronavirus. En marzo, antes de emprender su viaje a París, donde se encuentra la sede del organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, como embajador, había manifestado públicamente su preocupación por la pandemia. Hace menos de diez días Solanas había sido recibido por el papa Francisco en el Vaticano. Durante la reunión charlaron sobre la pobreza y el cambio climático. Fue una de sus últimas actividades oficiales.

SOLANAS, DE 84 AÑOS, SE ENCUENTRA INTERNADO, BAJO OBSERVACIÓN MÉDICA



Covid-19:

Pino Solanas, internado en Francia

