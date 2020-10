La Secretaria de Salud municipal, Cecilia Acciardi, insistió con la necesidad de "mantener los cuidados" para contener la circulación del coronavirus y, especialmente, para que no alcance a abuelos y pacientes de riesgo. "Tenemos que normalizar la vida, pero mantener los cuidados", explicó la funcionaria. "Tenemos, sobre todo, que tratar de que la infección no llegue a los abuelos o las personas más vulnerables. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el Covid y aunque estemos con familiares, tenemos que mantener una distancia prudencial, mantener el barbijo y evitar compartir el mate", agregó. Sobre el aumento de casos en las últimas dos semanas, Acciardi consideró que es producto de una mayor circulación y también de "gente que está agotada respecto a los cuidados, cosa que no está bien". Y aunque aclaró que el sistema sanitario municipal no está complicado hoy, afirmó que la disponibilidad de camas críticas "no asegura que el paciente sobreviva, porque es una enfermedad muy difícil". Y, con insistencia sobre los cuidados, añadió: "Que llegue una persona a terapia quiere decir que se hicieron muchas cosas mal".

LA SECRETARIA DE SALUD REMARCÓ LA NECESIDAD DE PROTEGER A ABUELOS Y CASOS DE RIESGO.



Acciardi: "Tenemos que normalizar la vida, pero mantener los cuidados"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar