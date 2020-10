La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Opinión:

Terraplanistas

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Todo indica que tanto la Argentina como el mundo serán después de la pandemia muy parecidos a cómo eran antes del covid-19. No serán iguales porque seguramente habrán empeorado y no sólo en términos económicos. Esperar que ciertos sectores de nuestra sociedad se comporten de una manera distinta de cómo lo hacen siempre es por lo menos un exceso de voluntarismo o no terminar de entender cuáles son los verdaderos intereses que representan pese a las consecuencias que produzcan en la mayoría de la población. Muchas veces escuchamos que no ven la realidad sin embargo la ven pero no les importa y elaboran ridículas excusas para tratar de justificar lo injustificable. Se los suele denominar terraplanistas al igual que quienes siguen sosteniendo que la tierra es plana y nadie en su sano juicio puede pensar que desconocen la forma de nuestro planeta. Una clara demostración de ese terreplanismo se pudo ver en el seudo reportaje que el periodista Joaquín Morales Solá le hiciera al ex-presidente Mauricio Macri donde abundaron falsedades de nuestro pasado reciente y reiterados "yo no fui" la culpa es de los otros y que ciertamente ya aburren. Llamó la atención que dijera que el resultado de la pésima elección se debió a que él no "explicó" la situación en que estaba el país, es decir no pudo convencernos con sus mentiras. Es increíble cómo a la gente además de negarle bienestar económico les niega inteligencia. Lo que sí quedó en claro en esa entrevista es la decisión de Macri de enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta por la supremacía en la conducción de Juntos por el Cambio y por supuesto por la futura candidatura presidencial habida cuenta de la ventaja que hoy tiene el alcalde porteño en ese espacio político. Sabiendo que la actitud dialoguista de su contrincante es bien valorada dio su argumento justificando por qué no está dispuesto a dialogar con el gobierno. Sin ponerse colorado dijo que "el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad" y por ese motivo y pese a los deseos de Juntos por el Cambio era imposible diálogo alguno. Evidentemente la pandemia le está pegando mal. Cómo era de esperar insistió sobre el daño que ha ocasionado la cuarentena y quien desde su mismo espacio político salió a desmentirlo fue el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, asegurando que la cuarentena que se llevó adelante desde marzo, cuando todavía se registraban pocos casos de coronavirus, "evitó una catástrofe sanitaria". Sería erróneo pensar que estas peleas palaciegas significan la existencia de proyectos políticos diferentes. En verdad ambos sectores pretenden imponer el mismo modelo económico con diferentes estrategias para seguir engañando al pueblo dado que son representantes de los mismos intereses y por lo tanto con las mismas penosas consecuencias para las mayorías. Respecto a Morales Solá debemos reconocer sus sobresalientes dotes actorales y su gran condición para tirar centros para el lucimiento del 9 de área que sistemáticamente Macri los cabeceaba desviados. Seguramente si Lionel Scaloni vio el programa lo convoca para nuestra selección. Como nota de color se conoció que la entrevista fue grabada y editada y que para poder lograr 40 minutos pasables tuvieron que grabar 4 horas. Horas antes de la entrevista citada se llevó a cabo un nuevo "banderazo" cargado de una violencia preocupante donde una vez más se agredió a varios trabajadores de prensa que estaban cumpliendo su labor. También ese 12 de octubre y haciendo gala de una visión de la historia que atrasa muchísimos años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iluminó monumentos y fachadas de edificios públicos con los colores de la bandera de España. ¿No se enteraron que lo que se conmemora es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y ya no el día de la raza? ¿Será que nuestra independencia les produce la misma angustia que le manifestó Macri al rey de España?

