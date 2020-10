La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Opinión:

La esencia de lo que somos los peronistas

Por Olga García













Olga García

La realidad nos muestra hoy en día dos tipos de mundo posible en nuestro futuro. Hay sectores que tienen como objetivo sus ganancias sin valorar las vidas que desaparecen por falta de atención, quieren quedarse con todo sin duda eliminando parte de la población. Por otro lado hay respeto profundo por la vida tanto humana como de la naturaleza en general. Esta mirada realista intenta eliminarla mediante recursos publicitarios que priorizan la riqueza como marca de superioridad tratando de que la población humilde se sienta inferior y se exponga a riesgos, lo presenciamos el 12 de octubre en Capital. Vivimos un tiempo en que con un representante del poder de la derecha internacional, Donald Trump, oscurece nuestro espacio. En ese marco toca al actual gobierno defender la estabilidad democrática en este continente que sufre poderosas agresiones. El 17 de octubre es en Argentina un símbolo de la vocación de protagonismo de los humildes, trabajadores y sectores de pobreza que no renuncian a sus derechos. Esos derechos deben priorizar en este momento el cuidado de la salud. Esto compromete al Estado a desarrollar todos los esfuerzos públicos para defenderla en nuestra patria. Ahora hay ansiosa espera de la vacuna y protección desde el Estado de la población expuesta al virus. También se busca reactivar la economía con empresarios y trabajadores argentinos que logren mejorar su nivel de economía, que las condiciones que coordinen la actividad productiva no destruyan la vida de los humildes. Nuestro Presidente tiene características moderadas para trabajar con diversos sectores sociales, aún aquellos que representan solo intereses propios, lo que no se dejará de sostener es la prioridad de los más desprotegidos. En Argentina ya en 1947 la multitud se hace escuchar demandando la ocupación del poder por quien le garantiza un mejor espacio social. Es una tradición popular en nuestro país la expresión callejera que funciona como asamblea no violenta sino haciendo conocer los reclamos de quienes más padecen, un ejemplo impactante que modificó nuestra historia fueron madres y abuelas de desaparecidos. Los últimos grupos que vimos protestar frente al congreso, la casa de gobierno, no son multitudinarios sino sectores agresivos con exigencia de mantenimiento de prioridades. A los argentinos de profundo sentimiento popular nos encierra en nuestros hogares la protección de la salud de las mayorías. El 17 se manifestará desde las ventanas, el callejón, los espacios que habitamos sin alternativa, unos camiones con quienes los manejan. La Argentina que padece la crisis y protege la salud mostrará la esencia de lo que somos este 17 de octubre.

Opinión:

La esencia de lo que somos los peronistas

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar