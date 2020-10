La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Cerca de 16.500 vecinos cobraron el IFE y casi 400 empresas se beneficiaron del ATP







Lo aseguró el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Gustavo Aguilera, tras su recorrida por Campana. Mantuvo encuentro además con el intendente Sebastián Abella. Las políticas asistenciales de Nación durante la pandemia tuvieron un impacto considerable en Campana, donde alrededor de 16.500 vecinos cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 392 empresas fueron beneficiarias del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Las cifras fueron compartidas por el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Gustavo Aguilera, quien invitado por el Movimiento de Restauración Peronista de Campana recorrió la actividad de organizaciones sociales en Villanueva y La Josefa y además mantuvo una reunión con el intendente Sebastián Abella. Junto al jefe comunal, Aguilera analizó "la situación de Campana, que está como en muchos lugares de la Provincia y el país, con angustia y necesidades, pero también con mucho esfuerzo de la gente, organizada, comprometida para tratar de pasar esta emergencia económica y sanitaria de la mejor forma posible". Durante el encuentro, que según su asesora de prensa fue "breve" y del que Abella dio cuenta en sus redes sociales, el subsecretario se refirió "a la importancia que tuvo el IFE, que en Campana cerca de 16.500 vecinos y vecinas lo recibieron". Además, señaló que "392 empresas recibieron el ATP, que ayudó a pasar de la mejor manera esta pandemia". Aguilera comentó que la Subsecretaría de Asistencia Crítica "trata de trabajar en contacto con el territorio, como pide el presidente Fernández y el ministro Arroyo", por lo que valoró la recorrida por la ciudad. "Trabajamos a partir de asistencia alimentaria, sanitaria, y también promoviendo la conversión de muchos merenderos y comedores en lugares de trabajo y producción. Hoy fuimos a dos lugares donde claramente se puede reconstruir trabajo: un lugar de reciclado, donde trabajan con el plástico, y un lugar de herrería artística. La Argentina se va a recuperar con trabajo y también desde abajo hacia arriba", expresó el funcionario. "El trabajo comunitario está muy presente en Argentina, donde hay una sociedad muy solidaria. Yo estoy convencido que la crisis que estamos pasando no es solamente sanitaria, sino que venimos de 48 meses de gobierno de Macri con crisis económica. Se sortea por el esfuerzo que hizo el Estado este tiempo, pero también por el que hicieron las organizaciones sociales y las iglesias. La situación social es grave, crítica, pero también hay mucha esperanza en la gente y eso sirve para la Argentina que viene", sostuvo Aguilera. Y, en esa línea, defendió la continuidad del IFE: "Nosotros creemos que tiene que haber un sistema de contención porque hay mucha gente que no puede trabajar, que no puede acceder a un ingreso. Si no es el IFE será de otra forma, pero hay un gobierno nacional que es solidario, sensible y que no va a dejar a la gente sin la ayuda necesaria para poder subsistir este tiempo". MARÍA EUGENIA GIROLDI (Agrupación Jorge Varela) "Esta visita es doblemente emotiva en lo personal, porque con Gustavo Aguilera, quien ahora es subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hemos compartido épocas de militancia, trabajo en conjunto con la Juventud Peronista, así que rememoramos un poco el pasado, pensamos en el futuro… hablamos de la ciudad, de la provincia y del país. Hubo una amplia presencia del espectro del Frente de Todos a nivel local, recorrimos comedores y talleres. Esto de estar cerca, de un Estado que baja el territorio y está presente, da cuenta de una forma de hacer las cosas. Yo me siento orgullosa de pertenecer al Frente de Todos, y ser parte de esta nueva generación de políticos que está entendiendo el discurso de nuestro presidente y de nuestro gobernador (…). Claramente, los sectores más vulnerables siempre nos van a encontrar a su lado, y es la sintonía en la que va el Presidente Fernández". SOLEDAD ALONSO (Diputada Provincial) "Hoy pudimos ver al Estado presente, un Ministerio presente, cercano, participativo, que escucha las necesidades, que resuelve. No sólo con herramientas de trabajo, sino con asesoramiento, abriendo caminos y asesorando. Y no importa el color político del municipio. Hay una decisión desde el Presidente, desde el Ministro Arroyo, y también desde la Provincia de acercarse a Campana constantemente, y poner sus herramientas a disposición del municipio y sus vecinos. Es decir, Campana importa, estamos en el radar de Nación y de Provincia. Lamento profundamente que no se tenga una mesa de diálogo con el Intendente, más en esta crisis, donde parece que la lógica pasa por si las cosas van bien es gracias a él, y si van mal es culpa de Nación y de Provincia. Me parece una mirada mezquina de la política, y que es momento de reconocer que estamos en una pandemia y con una economía que recibimos totalmente desbastada, nos pusimos en marcha articulando los programas necesarios y suficientes, entendiendo que el denominador común tiene que ser el trabajo como ordenador social. Y esto se logra articulando con los movimientos sociales, con el movimiento obrero, con los políticos, y con la sociedad en general tirando para el mismo lado". GUILLERMO VARELA (Somos Barrios de Pie) "Pudimos mostrar el trabajo que hacemos con nuestros comedores, y particularmente con la huerta orgánica que estamos llevando adelante en La Josefa, a partir de capacitaciones virtuales que hacemos con el INTA y el ProHuerta y con la finalidad de que los comedores puedan incluir verdura fresca en las viandas que se distribuyen. Por suerte, tuvimos la grata noticia de que vamos a recibir equipamiento para mejorar la calidad de la comida para que las compañeras realicen esa tarea con mayor comodidad. Desde ya agradecemos a María Eugenia Giroldi y a Soledad Alonso que son quienes han podido articular el trabajo de los movimientos sociales con el ministerio, y así poder recibir esta visita. Estamos muy contentos de que se reconozca el trabajo que vienen realizando las compañeras con las ollas populares y en un contexto de pandemia. Esperamos que podamos seguir equipando los espacios donde estamos trabajando los movimientos sociales de Campana, y así mejorar un poco la situación en los barrios". OSCAR ECHEGARAY (Movimiento Evita) "Esta grata visita generó, después de tantos días de pandemia, una primera gran reunión que le hace muy bien al peronismo de Campana, porque sabemos que hay muchas disputas y controversias. Nosotros en particular venimos articulando con el MRP el reciclado en los distintos barrios, y Marcelo Aguilera quiso conocer uno de los puntos donde tenemos esta actividad. También visitó el comedor, la herrería que tenemos en marcha… creo que se fue muy contento. Nosotros también lo estamos, porque nos alentó a seguir haciendo lo que hacemos: estar con los más vulnerables de la ciudad. Nosotros ponemos el esfuerzo, las ganas, la militancia, pero necesitamos un empujón para poder concretar proyectos. Por ejemplo, la carpintería de Las Praderas anda muy bien, emociona. Porque lo único que buscamos es trabajo, y de a poco lo estamos logrando".

