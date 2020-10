Stella Giroldi llama a la unidad del Justicialismo en Campana

La ex Intendente, ex Diputada provincial, y actual Concejal del PJ-Frente de Todos repasa sus sensaciones alrededor de un nuevo 17 de octubre y de su historia personal como militante justicialista.

"¿Viste "Cita con Perón"? está en YouTube. Mirála. Juan Palomino hace de Perón. No es muy larga, y si bien es una ficción está basada en hechos reales porque hay una versión taquigráfica de los diálogos originales. Yo invito a todo el que pueda, sea peronista o no, a que mire esa película porque va a entender muchas cosas. La grieta no es un fenómeno de hoy, viene de mucho antes y tiene que ver con dos tipo de país: uno inclusivo y para todos, y otro manejado por unos pocos que les importa poco y nada lo que le pase al resto, mientras tengan el visto bueno desde afuera…", dice Stella Maris Giroldi. Ahora, la cita es con ella, para hablar sobre el 75to. aniversario del 17 de octubre.

A Giroldi se le humedecen los ojos. "Yo estuve con Perón. Le toqué el hombro. Había una reunión en la Quinta de Olivos… habrá sido en el 73 ó en el 74, mucho margen no hay. Yo era chica, militaba en como adherente porque era menor de edad, pero Marta Carpi y otras históricas, no me acuerdo si Tita Marchisio fue, la cuestión es que me llevaron igual. La reunión era de la Rama Femenina con Estela Martínez, Isabelita, y en momento algunas salimos al parque de la quinta. La sorpresa cuando vimos que venía caminando él, con los caniches… no te puedo explicar. ¿Viste que está la foto del padre de Armesto y él en Puerta de Hierro con uno de los perritos? Bueno, la cuestión es que amagamos como para acercarnos y los guardaespaldas se vinieron encima. Pero el General hizo un gesto como que estaba todo bien, y vino hacia nosotras. Bueno, no sé qué nos dijo, nada importante, nos saludó. Y yo alcancé a tocarle el hombro. Me miró y me sonrió. No puedo explicar la satisfacción de ese momento. El que es peronista, el que sabe lo que se anheló su vuelta, lo que costó, me va a entender…"

¿Qué significado tiene este 17 de octubre, teniendo en cuenta que se cumplen 75 años de aquella jornada?

Para que el que es peronista de verdad, el militante, es una fecha tan importante ¿cómo decirte? Yo lo vivo con una intensidad similar al de un cumpleaños de un familiar querido, y a veces, más te diría. Sobre todo cuando era joven, ni hablar… Es algo que lo llevás adentro. Yo vengo de cuna peronista. Mi papá, militaba con Juan Ghione padre. Y mi hermano, con Alberto Armesto padre. Así que imagínate. Nunca me indujeron a ser militante, pero a los 16 me afilié como adherente y militaba con Ghione… Mirá, me podrán criticar y está bien, pero nadie puede decir que yo no soy peronista. Como te dije, vengo desde la cuna con eso. Me afilié como adherente porque era menor y en esa época se militaba en serio, ¿eh? Después, la JP, la Rama Femenina… y ya en gestión, bueno, se sabe, la Secretaría de Acción Social, la Intendencia, la diputación provincial… y ahora de concejal. Y aclaro que este puesto de concejal, ya lo dije, lo acepté porque me vinieron a buscar y pensando en el Partido, porque lo llevo adentro, pero la verdad es esa. Y lo digo para que se entienda, y te repito: el que tiene historia, el que vivió el peronismo me va a entender. Entonces, y volviendo al 17 de octubre propiamente dicho ¿por qué es tan importante? Es importante incluso para quienes no son peronistas. Porque es a partir de ese momento que la clase trabajadora comienza a ser visibilizada y sujeto de derecho. Soñar con tener una vivienda digna, tener vacaciones, un aguinaldo, acceder al crédito… ni hablar con el voto femenino, otra conquista. Todas esas cosas que ahora están naturalizadas, antes del 45 olvidáte. Después, hubo gobiernos desastrosos y el último le ganó a De la Rúa. Macri destrozó el país y el que diga que no, está muy bien de plata. Y está muy bien que la tengan, pero que reconozcan que Macri ya fue y dejen de poner palos en la rueda.

¿Y cuáles serían sus reflexiones alrededor de este 17 de octubre en particular?

No hay mucho para inventar. Las 20 Verdades Peronistas las presentó en 1950… y algunas necesitan ser reformuladas o actualizadas, pero la mayoría parecen escritas ayer. Igual, entre ellas está la máxima que sabemos todos: "Primero la Patria, luego el movimiento, y finalmente los hombres". En política, ese debe ser el orden de las prioridades. Entonces, cuando se habla del 17 de octubre, también hay que hablar de lealtades entre compañeros y eso veo que falta.

La tan mentada unidad que hoy por hoy, al menos en Campana, parece estar crujiendo…

La única verdad es la realidad, y sí, estamos crujiendo. La unidad tiene que ser de verdad, no una nube de humo. Y eso es culpa de las personas que dicen estar a cargo. No tenemos conducción, cualquiera arma una agrupación y no se sabe para qué ni en quién se referencia… a ver… de vuelta: ¿Para qué acepté ser concejal? Porque les parecía que sumaba, y creo que algún voto sumé. Pero lo que yo quiero es que el peronismo en Campana no se diluya, como le pasó al radicalismo y espero que en algún momento despierten. El radicalismo de Calixto y el de Alfonsín ¿eh? Yo pienso que la unidad del partido justicialista en Campana tiene que ser inminente. Y si no hay unidad, si no se dejan los personalismos de lado, nunca más vamos a ganar la intendencia de Campana. Lo que tenemos que hacer es trabajar para la unidad verdadera, y no para cuatro o cinco.

Pero hablando concretamente, ¿el bloque PJ-Frente de Todos se va a dividir?

No creo que se divida, yo voy a seguir en el bloque. Ellos trabajarán como tengan que trabajar, luego de que se trató de arreglar el desaguisado que cometieron. Ahora, la justicia está actuando. Yo no apreté a nadie, como dijeron algunos. Fui a hablar al bloque, llamé a la reflexión, y hablé de la necesidad de la unidad y de reflotar el partido pero como tiene que ser. Y asumiendo las responsabilidades que a cada uno le toca. Pero se hicieron los distraídos, siempre faltaba alguien a las reuniones. A ver… Yo cuando perdí en el 2015 asumí solita la derrota, cuando miré al costado no tenía ninguno al lado mío. Acá se perdió 3 veces y nadie se hace cargo de la derrota. Creo que es hora de dejar las apetencias personales de lado, y ponerse a militar en serio. Si el partido se reflota, no nos para nadie. Pero hay que ver si algunos están dispuestos. Y hablo de los nuestros, o que por lo menos supuestamente lo son.