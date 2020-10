Suspensión del evento Canto y Danzas en el Día de la Madre

El evento cultural para toda la familia fue postergado para el año que viene debido a la pandemia.

Este sería el vigésimo sexto año de este evento que es ya tradicional en esta ciudad. Siempre ha sido un encuentro para toda la familia realizado en el Teatro Municipal Teatro Pedro Barbero, contando con la organización del Ballet de Folklore y Tango Eluney, auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Humano y luego por Cultura y Educación, el acompañamiento del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana.

Este año queda sin efecto ya que el COVID 19, pandemia que afecta al mundo, hace que varios encuentros culturales en nuestra ciudad no se puedan realizar en forma presencial, lamentablemente al ser de homenajes, competencias, bailables etc., etc. no se pueden suplantar por redes sociales.

El Director del Ballet Eluney, profesor José Basconsello informa que "seguramente el próximo año volveremos a realizar este tradicional evento, ya que la pandemia pasará y comenzaremos una nueva etapa ya que este año 2020 está semi perdido. Gracias a todos y les digo que en el 2021 comenzaremos a vivir una nueva etapa en nuestras vidas y deberemos acostumbrarnos a estos cambios".