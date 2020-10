La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Efemérides del día de la fecha, 17 de octubre







DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA En este día se conmemora la masiva movilización de trabajadores, provenientes de diversos barrios porteños, hacia Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón en el año 1945. El entonces ex Vicepresidente de la Nación, Secretario de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Edelmiro Farrellestaba detenido en la Isla Martín García lo que provocó que los sindicatos declararan una huelga general y marcharan a Plaza de Mayo. Aquel día, Perón había sido trasladado al Hospital Militar por un malestar y, debido a que los trabajadores se negaron a marcharse, fue liberado. Pasadas las 23 horas salió al balcón de la Casa Rosada: "esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número". Cinco días después, Perón se casó con Eva María Duarte en Junín y, al año siguiente, fue electo Presidente de la Nación. En el año 1951, durante los festejos del "Día de la Lealtad Peronista", se realizó la primera transmisión de televisión del país; en aquella jornada se emitió el discurso de Eva Perón:"yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria". DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 47/196 en el año 1992, en este día se concientiza acerca de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia a nivel mundial. El origen de esta celebración se remonta al año 1987 cuando el sacerdote francés Joseph Wresinski logró que 10.000 personas se congregaran en la Plaza de Trocadero, en París, para manifestarse a favor de los Derechos Humanos y rendir homenaje a las personas que viven en la pobreza extrema y padecen el hambre. El tema de este año es "Actuar juntos para lograr justicia social y medioambiental para todas las personas" y tiene el objetivo de escuchar a las personas con bajos recursos y fomentar acciones que permitan construir un mundo equitativo y sostenible. La ONU considera que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos puesto que es una vulneración de los derechos humanos al traer aparejadael hambre, la desnutrición y el acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación. Por otra parte, si no se toman acciones concretas para erradicarla estima que, para el año 2030, habrán 167 millones de niños viviendo en la pobreza extrema; a su vez, a causa del brote de Covid-19, habrá 47 millones de mujeres pobres en el año 2021. SE LANZA "BLACK ICE" Un día como hoy en el año 2008, "AC/DC" lanzaba su decimoquinto álbum "Black Ice." Finalizada la gira "StiffUpper Lip World Tour" en el año 2001, la banda australiana decidió alejarse de los escenarios por un tiempo. En esos años, Angus y Malcolm Young se dedicaron a perfeccionar y componer nuevas canciones: "querían hacer algo especial y realmente lo hicieron. Cuando Angus y Malcolm deciden algo son tercos, no se detienen hasta obtener lo que quieren. Son dos tipos tercos cuando se trata de la perfección" comentó Brian Johnson. Entre lascanciones se encuentran"Rock ´n´ roll train", "Money made", "Anything goes" y "Big Jack".



