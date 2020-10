La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 NotiCMR:

17 de octubre; Día Mundial contra el Dolor

Por Dra. Noelia Grana













Noelia Grana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone a partir del año 2001 la conmemoración del día mundial contra el dolor cada 17 de octubre. Además la IASP (International Association for the Study of Pain) propuso al 2020 como el año mundial para la prevención del dolor. Se estima que 1 de cada 5 personas en el mundo experimenta alguna forma de dolor crónico, siendo además más frecuente en mujeres, y condicionado por factores biopsicosociales. La prevalencia de dolor aumenta considerablemente en edades avanzadas, y con esta la discapacidad asociada. El objetivo principal de este día es poder destacar la importancia de reconocer este síntoma para así proporcionar alivio al sufrimiento que causa el padecimiento de dolor en cualquiera de sus formas, ya sea agudo, subagudo, crónico, e independientemente a su etiología primaria desencadenante. El dolor es un concepto multidimensional y la dimensión real del mismo va más allá de la causa. La IASP hace énfasis en 6 ítems principales para la prevención del dolor crónico: mantener un peso y una dieta saludable, realizar ejercicio físico con regularidad, eliminar hábitos no saludables (como por ejemplo el tabaquismo), trabajar para lograr posturas corporales adecuadas, manejo del estrés, y psicoterapia. Esto sumado a un correcto y precoz diagnóstico y tratamiento del dolor, con un enfoque multidisciplinario y polivalente, no sólo ayudaría a prevenir el dolor crónico, sino además, a mejorar los estándares de calidad de vida. El dolor tiene un gran impacto sobre la salud física y emocional, e incluso en la morbimortalidad de la población, con lo cual, es fundamental que el personal de salud deba entrenarse y registrar la presencia del mismo en cada consulta médica. En conclusión, la celebración y conmemoración de este día, se basa en poder enfatizar la importancia del reconocimiento, y el adecuado tratamiento del dolor para así reducir el impacto que provoca el mismo en los aspectos mencionados, evitando además la cronificación del mismo e incluso poder anticiparnos a su aparición (prevención primaria). "La verdadera epidemia Mundial es el dolor" (Dr. D.Flichtentrei). Dra. Noelia Grana. Médica especialista en Clínica Médica (M.P. 550868) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

