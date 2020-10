La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Taekwondo:

Darío Figueroa alcanzó las semifinales del "World Open E-Tournament 2020"







El vecino de nuestra ciudad, quien en julio había ganado la medalla de oro en el torneo nacional de FEDART, superó tres instancias y se quedó a un paso de llegar a la definición. "Fue otra experiencia muy linda", contó. El Torneo Mundial de Taekwondo ITF se iba a desarrollar presencialmente en Alemania, pero la pandemia de coronavirus atentó contra esa programación, por lo que se decidió que la competencia se realice de manera virtual. Así, en estas últimas semanas se concretó el "ITF Taekwondo World Open E-Tournament 2020", que contó con participación campanense: Darío Figueroa (36 años) fue de la partida en la categoría 36-45 años I Dan. El representante de la Asociación Jungshin Taekwon-Do de Campana se ganó su derecho a competir a nivel mundial luego de coronarse campeón en la categoría Adulto +36 I Dan del "E-Tournament FEDART", el certamen organizado por la Federación Argentina (FEDART) en julio pasado, también de manera virtual. Respecto a aquella experiencia, el método de competencia no se modificó: fue en la modalidad "formas" (o tul) a través de una plataforma especialmente diseñada para las artes marciales (SporData). Las "formas" son secuencias de movimientos prestablecidos: existen 24 en total y tienen de 10 a 72 movimientos, según su dificultad. En la categoría de Darío se utilizaron 12 de esas 24 formas, las cuales eran sorteadas e informadas a través de un código. Luego, los participantes grabaron sus performances de acuerdo a un protocolo común para todos y debieron subirlas a la plataforma. En cada instancia, en competencia directa con otro participante, cinco jueces sin contacto entre sí evalúan cada secuencia y determinan un ganador de la "llave", quien sigue avanzando en el torneo. En este "ITF Taekwondo World Open E-Tournament 2020", Figueroa comenzó su recorrido en los 16vos de Final y tras superar a atletas de Bélgica, Colombia y Canadá alcanzó las semifinales, donde se midió con Krishnan Prasanna, otro representante canadiense que se terminó convirtiendo en la barrera que no pudo superar. "Fue una competencia más técnica que la otra vez a nivel nacional, se definía por detalles mínimos. Además, dispusimos de menos tiempo entre forma y forma, fue más exigente en ese sentido", comentó Darío, oriundo de Florencia Varela, pero vecino campanense desde hace diez años. En diálogo con LAD, reveló que llegó a grabar "hasta seis horas para pulir detalles" de sus performances. "Fue una experiencia muy linda poder competir contra atletas de otros países", agregó Figueroa, quien trabajó con su instructor Marcelo Sava y, además, contó con el apoyo del Máster Daniel Sampaio. "Quiero agradecerles a ellos por las correcciones que me permitieron mejorar, porque estuvieron pendientes a toda hora. Y quiero agradecerle especialmente a mi familia, que me aguanta siempre y que me ha ayudado. Mi señora tuvo que bancarme grabando hasta de madrugada, je", cerró Darío, tras consagrarse semifinalista mundial.



FIGUEROA GRABÓ SUS PERFORMANCES EN SU CASA DEL BARRIO EL PORTAL DE LA AVENIDA.





DARÍO REPRESENTA A LA ASOCIACIÓN JUNGSHING DE CAMPANA.



