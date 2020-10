La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Fútbol Femenino:

Ayer, las integrantes del plantel Auriazul dieron todas negativas en los testeos enviados por AFA. El martes reanudarán las prácticas presenciales. Ayer por la tarde, el plantel femenino de Puerto Nuevo se sometió los testeos de coronavirus indicados por el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los resultados fueron todos negativos, por lo que las Auriazules están aptas para reiniciar los entrenamientos presenciales (solo resta analizarse la arquera Celina Moya, quien ayer no pudo estar presente en el barrio Don Francisco). Así, a partir del martes comenzarán a trabajar en el campo de juego bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Néstor Daniel Gómez con vistas al reinicio de la actividad de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la AFA. "Fue muy bueno poder reencontrarnos, estamos felices de volver a vernos y de saber que a partir del martes ya arrancamos a entrenar", señaló la capitana Marisa González. Las Portuarias no cuentan con mucho tiempo para la puesta a punto física, técnica y táctica: aunque todavía no fue confirmado oficialmente, la Primera B Femenina definirá los dos ascensos a la Primera A desde el próximo 21 de noviembre. Según trascendió, los diez equipos que habían logrado clasificarse a la Zona Campeonato 2020 se dividirán en dos grupos de cinco de acuerdo a las posiciones que ocuparon durante la fase regular. Y los ganadores de cada uno de esos grupos se quedarían con los ascensos. En la Zona 1 estarían Argentinos Juniors, Comunicaciones, Sarmiento de Junín, Deportivo Español y Defensa y Justicia. Mientras que Puerto Nuevo integraría la Zona 2 junto a Ferro Carril Oeste, Banfield, All Boys y Estudiantes de Buenos Aires. "Nuestro objetivo es uno: tratar de aprovechar esta oportunidad que se nos da para poder ascender. Estamos más unidas que nunca entre jugadoras y cuerpo tecnico y contamos con todo el apoyo de los dirigentes del club, que están preparando todo para que empecemos el torneo de la mejor manera", cerró González en diálogo con LAD.



NANCY RÍOS, UNA DE LAS JUGADORAS PORTUARIAS QUE SE REALIZÓ EL TEST SEROLÓGICO.



