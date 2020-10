La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/oct/2020 Breves: Fútbol

COPA DE LA LIGA Ayer, finalmente se concretó el sorteo de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional, el cual se realizó en el predio de Ezeiza de la AFA. Las seis zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: -Zona 1: Racing Club, Atlético Tucumán, Unión (SF) y Arsenal. -Zona 2: Independiente, Colón, Defensa y Justicia y Central Córdoba (SdE). -Zona 3: River Plate, Rosario Central, Banfield y Godoy Cruz. -Zona 4: Boca Juniors, Lanús, Newells y Talleres. -Zona 5: San Lorenzo, Estudiantes (LP), Argentinos y Aldosivi. -Zona 6: Vélez, Huracán, Gimnasia (LP) y Patronato. CONFLICTO EN PUERTA La Liga Profesional de Fútbol y la AFA decidieron romper de manera unilateral el contrato de televisación que mantenían con Fox por "graves incumplimientos" en sus obligaciones. El vínculo estaba vigente desde 2017 y también involucra a Turner (TNT Sports), que se quedaría entonces con la totalidad de los partidos. Boca y River se mostraron en contra de la decisión y aclararon que no fueron "parte de la definición". SÁBADO DE AMISTOSOS En la jornada de hoy se disputarán nuevos amistosos de preparación en el fútbol argentino, a dos semanas del reinicio de la competencia oficial: Boca Juniors se medirá con Estudiantes de Río Cuarto; Racing Club lo hará ante Gimnasia de La Plata; Independiente contra Banfield; Colón con Rosario Central; Estudiantes (LP) frente a Arsenal; Argentinos versus Atlanta; Godoy Cruz frente a Gimnasia de Mendoza; y Patronato con Atlético de Rafaela. GOLEÓ LANÚS En un amistoso disputado en el Nuevo Gasómetro, Lanús venció 4-1 a San Lorenzo con goles de Pedro De la Vega (2), Leonel Di Plácido y Franco Orozco. Antes, el Ciclón se había puesto en ventaja con un tanto de Juan Ramírez. Incluso, Franco Di Santo tuvo la chance de establecer el 2-0, pero su penal dio en el palo. En tanto, en Santa Fe, Newells derrotó 1-0 a Unión gracias a un cabezazo de Fabricio Fontanini. PREMIER LEAGUE Con cuatro partidos, hoy comienza la 5ª fecha del campeonato: Everton vs Liverpool (8.30, ESPN), Chelsea vs Southampton (11.00, ESPN), Manchester City vs Arsenal (13.30, ESPN) y Newcastle vs Manchester United (16.00, ESPN). LIGA DE ESPAÑA La sexta jornada del certamen español arranca hoy con cuatro encuentros: Granada vs Sevilla (8.00, ESPN), Celta de Vigo vs Atlético Madrid (11.00, DirecTV), Real Madrid vs Cadiz (13.30, DirecTV) y Getafe vs Barcelona (16.00, ESPN). SERIE A DE ITALIA El clásico de Milan se roba todas las miradas en el inicio de la cuarta fecha: Inter recibirá a Milan desde las 13.00 (ESPN). Además, hoy también jugarán: Napoli vs Atalanta (10.00, ESPN), Sampdoria vs Lazio (13.00, ESPN) y Crotone vs Juventus (15.45, ESPN).



