Se impuso 2-0 a Quilmes con goles de Catriel Sánchez y Enzo Fernández, puntos altos de la formación de Felipe De la Riva. En el segundo partido de la mañana, los suplentes del Violeta igualaron 1-1 con tanto de Gastón Martiré. Una buena imagen dejó ayer Villa Dálmine en el estadio Centenario, donde se impuso 2-0 sobre Quilmes en un partido amistoso que se dividió en dos tiempos de 30 minutos. Fue su segunda victoria de preparación, luego del triunfo 1-0 logrado ante Almagro el sábado anterior. Desde las limitaciones que impone un plantel corto sin figuras, Felipe De la Riva mostró que está tratando de construir una formación sólida, priorizando un esquema que le garantice orden defensivo tanto para presionar como para esperar y también cambio de ritmo para la transición ofensiva. Y que busca, además, una salida asociada desde el fondo para tratar de generar espacios y poner mano a mano a sus tres delanteros con los defensores rivales. El uruguayo no pudo contar con Juan Ignacio Alvacete, por lo que los tres centrales fueron Moyano, García y Pollacchi, quienes no tuvieron inconvenientes al momento de defender, pero sí algunas dudas cuando trataron de salir jugando desde atrás junto al arquero Ojeda (García pareció sentirse más cómodo en ese aspecto, mientras que a Pollacchi le costó jugar a perfil invertido ante la ausencia de Alvacete). Como carrileros se ubicaron Lando y Rizzi, mientras que el doble 5 lo conformaron Nelle y Recalde, una de las buenas sociedades que presentó ayer el Violeta: fueron pilares de los movimientos defensivos y puntos de apoyo para la circulación del balón. La otra combinación que resaltó fue la de Sánchez y Fernández, quienes se buscaron en muchas ocasiones y terminaron convirtiendo los dos tantos de la victoria. La formación se completó con Sosa, que se movió volcado sobre la izquierda y, cuando el equipo no tenía la pelota, retrocedía para colaborar defensivamente. Sin embargo, a los 15 minutos, "el Colo" sintió una molestia muscular y fue reemplazado por Garro, quien armó un buen tándem con Rizzi. Antes de ese cambio, Sánchez y Lando ya habían llegado a posiciones de gol en acciones que terminaron en el fondo de la red, pero que resultaron invalidadas por offside. Esa mejor profundización que mostraba el Violeta se cristalizó en el marcador a los 20 minutos: Fernández controló el balón dentro del área sobre la derecha, enganchó para su zurda y lanzó un preciso centro para que Sánchez le gane la espalda a Obregón y defina de cabeza en el segundo palo. Posteriormente, "Chimba" casi sorprende a Medina de emboquillada desde larga distancia tras un pelotazo que peinó Catriel; y el propio Sánchez también generó otra situación con un remate de 25 metros que exigió al arquero local contra su palo derecho. Por su parte, Quilmes no encontraba la manera de vulnerar el 5-3-2 que presentaba el Violeta al momento de defender. Por eso, sus mejores dos opciones fueron un tiro libre de Rolón que salió por sobre el travesaño y un cabezazo de Alegre que también se fue alto. En el inicio de la segunda mitad, la movilidad de los dos atacantes de Villa Dálmine fue tan interesante como productiva. Incluso, Fernández dispuso de dos mano a mano: en el primero, su gambeta a Medina resultó larga; y en el segundo, el arquero de Quilmes evitó su definición picada con un manotazo salvador. Sin embargo, la tercera opción sería la vencida para "Chimba": a los 10 minutos, un centro rasante de Lando lo encontró solo ante el mal achique de Quilmes y el sanjuanino, casi en el área chica, definió con notable frialdad (pisada para desparramar a Medina y toque suave al fondo de la red). A pesar de los intentos del Cervecero por descontar, el 2-0 no se movió porque Villa Dálmine tuvo orden para defender en su campo y también seguridad en la presencia de Juan Marcelo Ojeda. Incluso, siguió encontrando espacios en avances que no pudo transformar en situaciones claras como para ampliar la ventaja. LOS SUPLENTES En el segundo bloque, Villa Dálmine presentó una formación con mayoría de juveniles del club y sorprendió de entrada: al minuto de juego, Gastón Martiré aprovechó un error de la defensa de Quilmes y sacó un violento derechazo de media distancia para marcar el 1-0. Pero el local, que presentó en su alineación a jugadores de renombre como Rodrigo Moreira y Adrián Calello, reaccionó con intensidad y ritmo para llegar al empate (gol de Jonás Acevedo) y adueñarse del trámite ante una formación Violeta que no hacía pie y daba ventajas al momento de defender. Así, el Cervecero generó otras situaciones de gol que chocaron siempre contra grandes respuestas de Lucas Bruera, figura de este encuentro. En la segunda mitad, Villa Dálmine se ordenó mejor y el desarrollo se emparejó, aunque las dos ocasiones más claras fueron del Cervecero, quien no pudo con la firmeza de Bruera, pilar del 1-1 final. LO QUE VIENE El próximo amistoso para el plantel que conduce Felipe De la Riva será el miércoles 21 ante Chacarita, esta vez como local, en el estadio de Mitre y Puccini. Luego, el sábado 24, el Violeta visitará a Platense en Vicente López; y el miércoles 24 jugará en Campana contra Acassuso. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano García, Maximiliano Pollacchi; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Catriel Sánchez y Sergio Sosa (PT 15m Tomás Garro). DT: Felipe De la Riva. QUILMES (0): Alejandro Medina; Leonardo Rolón, Alan Alegre, Carlos Matheu, Emanuel Moreno; Brandon Obregón, David Drocco, Juan Emmanuel Culio; Justo Giani, Mariano Pavone y Leandro González. DT: Facundo Sava. GOLES: PT 20m Catriel Sánchez (VD). ST 10m Enzo Fernández (VD). CANCHA: Estadio Centenario. ÁRBITRO: Ariel Maidana. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. CANCHA: Estadio Centenario. ÁRBITRO: Darío Centurión. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO QUILMES (1): Esteban Glellel; Martín Ortega, Tomás López, Rodrigo Moreira, Ramiro Arias; Jonas Acevedo, Adrián Calello, Tomás Bottari; Matías Fernández, Tobías Blanco y Juan Cruz Anastasio. DT: Facundo Sava. VILLA DÁLMINE (1): Lucas Bruera; Juan Ignacio Varela, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Denis Brizuela; Valentín Umeres (ST Franco Costantino), Franco Marchetti (ST Gino Olguín), Agustín Blumberg, Laureano Tello; Gastón Martiré y Lucas Cajes. DT: Felipe De la Riva. GOLES: PT 1m Gastón Martiré (VD) y 7m Jonás Acevedo (Q). AMONESTADOS: Anastasio y Moreira (Q); Bruera y Montani (VD). CANCHA: Estadio Centenario. ÁRBITRO: Darío Centurión. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos.



