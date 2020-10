Gustavo Aguilera en los barrios de Campana

El subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación visitó comedores manejados por el Movimiento Evita y Barrios de Pie. "Esto es parte de lo que hay que hacer: no sólo estar cerca de los que menos tienen y asistirlos en lo más básico como lo es un plato de comida, sino también a través de las economías populares, encontrar y apoyar salidas laborales autogestionadas", señaló. "Hay incertidumbre por la pandemia pero también gente organizada y comprometida que trabaja y que se esfuerza para pasar esta situación. Estos son lugares con angustias, con necesidades, pero también con mucho esfuerzo de la gente, organizada y comprometida para tratar de pasar esta pandemia económica y sanitaria de la mejor forma posible. Hay ánimo y ganas de transitar este momento con mucha fuerza para recuperar la Argentina", señaló este viernes Gustavo Aguilera, referente del peronismo de San Fernando quien fue convocado en abril último por el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, para comandar la subsecretaría de Asistencia Crítica. Junto con la diputada provincial Soledad Alonso y la líder de la agrupación Jorge Varela, María Eugenia Giroldi, el viernes por la mañana Aguilera visitó un comedor manejado por militantes del Movimiento Evita en el barrio Villanueva donde también funciona un emprendimiento de reciclado de plástico; y el comedor de Somos Barrios de Pie, donde además se trabaja una huerta orgánica de poco más de 200 metros cuadrados con la finalidad de abastecer a las ollas populares de vegetales frescos. "A Gustavo -señaló la Diputada Soledad Alonso- lo conozco del ANSeS y tenemos una muy buena relación. Él fue Secretario Gremial en los últimos años de gobierno de Cristina. Creo que su visita a Campana fue altamente positiva, porque entre otras cuestiones me manifestó su compromiso y voluntad de apoyar a nuestros emprendedores de la economía popular, los comedores, y a las mujeres especialmente, muchas de ellas cabeza de familia, que necesitan oportunidades y ser apoyadas en la tarea de sostener un hogar… Hoy pudimos ver al Estado presente, un Ministerio presente, cercano, participativo, que escucha las necesidades, que resuelve". Aguilera también es un viejo conocido de María Eugenia Giroldi: "Con Gustavo hemos compartido épocas de militancia y trabajo en conjunto en la Juventud Peronista, así que rememoramos un poco el pasado y pensamos en el futuro de nuestra ciudad y el de la provincia. Creo que su presencia en Campana ha sido un gesto muy importante y trascendente, y que nos alienta a seguir trabajando con la Agrupación Jorge Varela, con la compañera Alonso, y articulando con los que se quieran sumar, siempre pensando en lo mejor para nuestros vecinos y vecinas". Acompañado por Mateo Bartolini, gerente general del Fondo de Capital Social (FONCAP) entidad que gestiona microcréditos a pequeños emprendedores y organizaciones sociales; Aguilera se mostró muy interesado en los emprendimientos tanto de herrería como de reciclado de plásticos, e incluso sobre el manejo y rendimientos de la huerta comunitaria. "Esto es parte de lo que hay que hacer: no sólo estar cerca de los que menos tienen y asistirlos en lo más básico como lo es un plato de comida, sino también a través de las economías populares, encontrar y apoyar salidas laborales autogestionadas. Los microcréditos del FONCAP están también para dar una mano en ese sentido", señaló el subsecretario. En la oportunidad, se entregó equipamiento de cocina en ambos comedores. Roberto Herrera y Oscar Echegaray, referentes locales del Movimiento Evita señalaron sobre la visita de Aguilar: "Nos alentó a seguir haciendo lo que hacemos: estar con los más vulnerables de la ciudad. Nosotros ponemos el esfuerzo, las ganas, la militancia, pero necesitamos un empujón para poder concretar proyectos y estamos en eso", al tiempo que Guillermo Varela agregó: "Desde ya agradecemos a María Eugenia Giroldi y a Soledad Alonso que son quienes han podido articular el trabajo de los movimientos sociales con el ministerio, y así poder recibir esta visita".

Herrera, Varela, Giroldi, Aguilera, Alonso y Echegaray, luego de la recorrida.



Gustavo Aguilera en los barrios de Campana

