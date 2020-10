Fracasó la audiencia en el Ministerio y los municipales analizan endurecer las medidas de fuerza

P U B L I C



Lo adelantó la secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Florencia Mingues, en diálogo con La auténtica Defensa tras una reunión virtual convocada por la cartera laboral bonaerense. Los municipales analizan endurecer las medidas de fuerza que vienen desplegando ante el fracaso de la audiencia virtual que el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a fin de resolver la paritaria que mantienen con el Gobierno de Sebastián Abella. Así lo adelantó la secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Florencia Mingues, en contacto con La Auténtica Defensa minutos más tarde de concluida la reunión online. "Desafortunadamente, se presentó por parte del Municipio solo una persona en carácter de representación legal, que no es paritaria y no debe intervenir en las cuestiones salariales", contó la referente sindical. "De nuestra parte, se dejó asentado que ella no tiene facultades para intervenir en la paritaria y que necesitamos la presencia obligatoria de los paritarios del Municipio, que fueron designados por el intendente por decreto, como dice nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley 14.656". "Se fijó nuevamente audiencia para el día lunes al mediodía y esperamos en esa oportunidad que se hagan presente los paritarios como debe ser", expresó Mingues, para quien la ausencia de representantes genuinos del Gobierno "es una maniobra más de dilación" en la negociación. "Ellos conocen perfectamente nuestro convenio, lo que establece y cómo está conformada la mesa paritaria. En las reuniones previas lo venían respetando", comentó. "Seguramente, si ellos siguen con esta postura, vamos a tomar nuevas medidas y posiblemente a endurecerlas", adelantó Mingues. "No queremos llegar a una medida drástica, pero en el caso que sea necesario haremos a un paro total de servicios", advirtió.

Burgueño (Prensa) y Mingues (Gremial), dos de los secretarios que participaron de la audiencia online.



Fracasó la audiencia en el Ministerio y los municipales analizan endurecer las medidas de fuerza

