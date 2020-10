El viernes chocaron un Fiat Palio y una Honda XR en Las Campanas, cuyo conductor fue trasladado al hospital. Cuando llegó la policía, la moto ya no estaba. Un confuso episodio tuvo lugar el viernes en Las Campanas luego de que un Fiat Palio y una Honda XR roja colisionaran en la esquina de Casaux y Schinoni. Cuando llegó la policía, el conductor de la moto ya no estaba en el lugar, dado que había sido trasladado por un móvil del SAME con una lesión en su tobillo. Cuando consultaron al conductor del Fiat sobre la moto para confeccionar el informe, les dice que es la que está atrás del auto, señalando una Honda Wave, también de color roja. Fue entonces que el joven que se encontraba esperando en la Wave, le explicó a la policía que esa moto no había participado del accidente, y que a pedido del accidentado, su amigo había llevado la XR para guardarla. Cuando volvió a pie al lugar del accidente (y continuar su viaje en la Honda Wave), la policía le explicó al joven que no podía retirar el rodado del lugar del siniestro sin autorización policial. Finalmente, la Honda Wave del amigo terminó secuestrada en la Comisaría Campana Primera, hasta tanto su dueño aclare los hechos.

El confuso episodio tuvo lugar el viernes en Casaux y Schinoni.

#Dato choque y confuso episodio en barrio Las Campanas. Un Fiat Palio circulaba por Casaux y una moto por Schinoni. El motociclista con lesión en el tobillo derecho fue trasladado por SAME. Comando zona 8 interceptó a dos amigos en Honda Wave que retiraron la Honda XR pic.twitter.com/FDui2E9tN3 — Daniel Trila (@dantrila) October 16, 2020

La moto no estaba

