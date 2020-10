La figura materna ha sido desde siempre multifacética, es quien se ocupa en general de los innumerables rubros que hacen a la vida en familia.

Los cambios sociales y económicos la han llevado a tareas fuera del hogar en busca de coadyuvar a la economía familiar, a desarrollarse o capacitarse en pos de lograr beneficios familiares y personales.

No obstante este cambio de paradigmas, comparado con no hace mucho tiempo atrás, la mujer no cambió de rol sino que amplió sus roles.

En el marco de la pandemia, "el rol de mamá" se ha superlativizado al extremo y en un entorno muy acotado, el hogar. Ha debido reinventarse para poder llevar adelante esos roles. Con cierres de establecimientos educacionales, separación de amigos, y actividades canceladas, cuidados esenciales desconocidos, la familia fue adquiriendo más cargas y, en especial las madres cumplen un rol clave de contención emocional de ese núcleo.

La mamá que trabajaba también fuera de su casa y hoy hace teletrabajo, debió armonizar los espacios de manera tal que todas las actividades de la familia pudieran fluir y ser efectivas.

Mucho se habló de reinventarse aprovechando la crisis de la pandemia y aplica para negocios, profesiones y relaciones personales, pero ¿hemos pensado en la reinvención de las madres?

Una encuesta llevada a cabo por segunda vez en Argentina a través de UNICEF destacó que en América Latina y el Caribe el 80% del trabajo doméstico es femenino, uno de los datos más ilustrativos del estudio indica que más de la mitad de las madres argentinas se sienten más sobrecargadas por las tareas del hogar con la llegada de esta pandemia sin precedentes. Las razones primordiales de estos resultados son la sobrecarga por el aumento de las tareas de limpieza, el cuidado de los niños ha aumentado su labor doméstica y porque ahora deben ayudar a sus hijos e hijas con las tareas escolares, además de sus tareas laborales.

Este último punto es especialmente importante ya que el estudio indica que en el 81,2% de los hogares los niños tienen actividades o tareas escolares y en el 68% de los casos las desarrollan con asistencia de sus madres.

La situación de aislamiento ha centrado en la madres el trabajo full time en todos los rubros.

Este día de la madre será especial, ya que aunque los tiempos y los roles cambien, la artífice del equilibrio familiar ha debido desarrollar creatividad y mucho esfuerzo para paliar los efectos de esta pandemia en las familias. Feliz día y gracias.

Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar