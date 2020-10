La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 La empresa Agrotécnica Fueguina puso a disposición del hospital un motorhome totalmente equipado

















Juan Manuel Jesús Torres, quien es el representante de la dirección de proyectos a nivel nacional de la compañía.

La empresa encargada de la higiene urbana de Campana, hizo entrega de un recurso indispensable en esta época tan complicada como lo es la pandemia por el Covid-19. A través de una iniciativa que forma parte del plan de de vínculos con la comunidad, la empresa puso a disposición, por tiempo indeterminado, un camión de alto porte, equipado como unidad sanitaria móvil. El mismo cuenta con cuatro camas de atención primaria, baño, cocina, recepción, aire acondicionado y sistema de acceso al mismo. A través del trabajo mancomunado con el Hospital Hospital San José de Campana y los representantes de la empresa, se instaló el camión con el objetivo de descomprimir la guardia y aportar mayor control sanitario al nosocomio. Juan Manuel Jesús Torres, quien es el representante de la dirección de proyectos a nivel nacional de la compañía en esta ciudad, manifestó: "Estamos ocupados y preocupados por la situación endémica que atraviesa este 2020, y como genuinos actores sociales de Campana, no podemos hacernos los distraídos. Estamos trabajando muy fuerte en este tipo de acciones de la empresa de cara a la comunidad. Involucrandonos, siendo parte activa de cada lugar en donde somos los responsables de los servicios de RSU." Respecto al equipamiento y puesta a punto del motorhome, Torres señaló que "el reacondicionamiento del camión, especialmente preparado para Triage de nuestro hospital, tiene decenas de horas de trabajo ad honorem por parte de los recursos humanos de Agrotécnica. Los colaboradores de la empresa aportaron su voluntad y dedicación para que esto se haga realidad". En el mismo sentido continuó: "Todo es poco a la hora de enfrentar esta difícil situación para la ciudad y toda la Argentina, es por ello que buscamos colaborar con nuestros recursos, en lo que se pueda, para salir adelante. De la misma manera hemos decidido trabajar en cada comunidad donde operamos con el servicio de RSU." Cabe señalar que la empresa Agrotécnica Fueguina opera en el país hace más de 30 años. Dedicados a la higiene urbana, cuenta con bases en Campana, Lincoln, Tierra del Fuego y Salta. "Muchas veces en este nuevo paradigma de vida, nos toca afrontar alegrías y tristezas al mismo tiempo. Hace menos de una semana, en la ciudad de Salta, hemos renovado la confianza que nos brinda aquella comunidad por una década más al haber obtenido la licitación del servicio integral de higiene urbana de la ciudad norteña", comenta Torres. Actualmente la empresa está dirigida por una nueva generación que se puso al frente, con nuevas energías, dinamismo y ganas de innovar, pero con el mismo compromiso y responsabilidad. La familia de Agrotecnica Fueguina está totalmente convencida que hoy no sólo es parte de la higiene urbana, si no que pretende redoblar la apuesta y llevar un mensaje concreto a la comunidad de sus programas de RSE, reutilización y reducción de residuos, separación en origen, y energías renovables. Todo ello partiendo de la base de agregar valor, tecnología y experiencia al servicio. Consultado por un posible llamado a licitación del servicio en Campana, Juan Torres manifestó: "Nosotros somos una empresa privada que siempre va a ponerse en el lugar que corresponde, pero nuestro objetivo es claro. Queremos brindar trabajo genuino campanense, excelencia en el servicio, y ser el aliados del municipio en los peores momentos. El resto depende siempre de la planificación de quienes fueron elegidos para tomar esas desiciones. Iremos por el camino que nos trace la necesidad y las posibilidades económicas con las que dispone el municipio. Pero tenemos muy en claro que en las malas nunca vamos a abandonar a nuestros vecinos, como en este caso articulando acciones para cuidar la salud de nosotros, los campanenses".



La unidad totalmente equipada puesta a disposición del Municipio de Campana por Agrotécnica fueguina, ya es parte del sistema triage en el hospital San José.





Agrotécnica Fueguina ganó la licitación para renovar el servicio en la ciudad de Salta, sumando servicios y prestaciones.





La idea de utilizar el vehículo en el dispositivo de salud fue del intendente Abella cuando visitó la sede de Agrotécnica Fueguina en abril pasado.

