La Escuela Nº 3 del barrio Las Acacias cumple 50 años

Fue construida por iniciativa de los vecinos nucleados en la sociedad de fomento y con aportes de la empresa Tenaris. El 2020 la encuentra con el desafío de la educación a distancia. Los pioneros suelen tener el privilegio de que sus acciones queden grabadas en la historia. Su mérito no solo radica en ser los primeros, sino también en dejar un legado para las futuras generaciones. Eso se propusieron los vecinos nucleados en la sociedad de fomento de Las Acacias allá por fines de los sesenta, cuando el crecimiento del barrio generó la necesidad de contar con una escuela cerca de casa para educar a sus hijos. Medio siglo después, la institución que soñaron continúa formando a sus nietos y hasta bisnietos. El surgimiento de la Escuela Primeria Nº3 "Enrique Rocca" está ligada también a la empresa Tenaris, que ya era la principal industria de la ciudad. Cuando los vecinos se reunieron con las autoridades para explorar la posibilidad de construir un establecimiento educativo en Las Acacias, el por entonces inspector de enseñanza Luis Carmona les sugirió buscar donaciones. "Ellos no tenían grandes pretensiones, solo un galpón con unos tabiques donde funcionaran las aulas", cuenta Araceli Pianetti, actual secretaria de institución, en diálogo con La Auténtica Defensa. Sin embargo, Agustín Rocca se comprometió a ayudar a los vecinos y les dijo que no sería con un galpón sino que construiría una escuela que perdurara como el acero. Terrenos fiscales ubicados en la esquina de San Martín y Echeverría señalaron el lugar. La fecha estaba también dispuesta: en marzo de 1970 la escuela estaría funcionando. Pero el inicio del ciclo lectivo encontró apenas los cimientos terminados. Fue el vecino Luis Paris el que despejó la incertidumbre: ofreció su vivienda en José Hernández y Rawson como edificio a la vez fundacional y provisorio. Con una matrícula de 170 alumnos divididos en siete grados repartidos entre la mañana y la tarde, daba inicio una perdurable obra educativa que se consolidaría el 20 de octubre con la creación formal de la Escuela Nº3 mediante la resolución provincial 02049. El edificio construido por Tenaris estuvo listo en 1971. Ese mismo año se le dio el nombre de Enrique Rocca al establecimiento, que a través de los años tuvo ampliaciones, muchas de ellas también a cargo de la empresa, para adaptarse a la creciente demanda de alumnos. Hoy concurren un total de 290. Además, a partir de 2006 la escuela comenzó a compartir sede con la Secundaria Nº27. Más cambios, pero siempre con el compromiso inquebrantable de educar a las nuevas generaciones de Las Acacias, de donde son el 90 por ciento de los chicos, aunque también concurren alumnos de Villanueva, El Destino, Los Nogales, barrios más alejados como La Josefa y San Cayetano y de hasta el área rural entre el barrio Federal y la automotriz Honda. En sus 50 años de trayectoria, la Escuela Nº3 vio crecer en sus aulas a alumnos que años más tarde enviaron allí a sus hijos. Algunos incluso tal vez hayan ido con frecuencia a retirar nietos, cuando la realidad sanitaria era otra. Y así como el coronavirus exigió poner entre paréntesis ciertas costumbres familiares, implicó otro cambio para la institución. Este 2020, los 290 alumnos que constituyen su matrícula deben mantener un vínculo virtual con sus docentes, contactándose en la mayoría de los casos a través de WhatsApp. Como en el resto de las instituciones educativas, la pandemia está poniendo a prueba el compromiso del plantel de directivos, maestros y profesores de la Escuela Nº3. Más todavía cuando el contexto socioeconómico de su comunidad no es el más ventajoso. Los niños suelen conectarse desde el celular de un familiar, a veces el único disponible en la casa, canal por el que reciben y devuelven tarea e incluso comparten a sus maestros videos mostrándoles todo lo que van aprendiendo. Para las familias que menos conectividad tienen, se preparan cuadernillos y se los dejan en la fotocopiadora del barrio. Un momento de encuentro con las familias, aunque fugaz, es la entrega de alimentos que la escuela realiza con frecuencia semanal. Su comedor, al que asisten 100 alumnos, está cerrado por motivos sanitarios. La entrega de la mercadería proveída por Consejo Escolar es la excusa para recibir los cuadernillos de tarea completos y la oportunidad para directivos y docentes de saber cómo llevan la pandemia su alumnos. En algunos hogares, según pudo saber LAD, los meses de aislamiento total de marzo y abril fueron duros, pero la paulatina flexibilización trajo de vuelta las changas y algo de alivio. Todos los 29 de abril la escuela suele conmemorar el natalicio de Enrique Rocca, uno de los fundadores de Tenaris y patrono del establecimiento. Hasta hace pocos años, a esos actos solían concurrir los recordados Marcela Rocca, hija de Enrique, y Amílcar Romeo, ciudadano ilustre de nuestra ciudad. La fecha que evoca estos recuerdos es, no obstante, otra. La Escuela Nº3 cumplirá el 20 de octubre 50 años de labor educativa, una misión que no doblega ni esta inédita pandemia.

El edificio definitivo de San Martín y Echeverría, construido con fondos de Tenaris. ESCUELA Nº3 "ENRIQUE ROCCA" Directora: Marcela Manrique Vicedirectora: Nancy Chiappetta Secretaria: Araceli Pianetti Orientadora del Aprendizaje: Gabriela Estreng Orientadora Social: Mariela Villarreal Orientadora Escolar: Florencia Cataldo Bibliotecaria: Eulalia Gavilán Maestras: Daniela Strina, Marina Moreira, Sabrina Bellofiglio, Carina Pérez, Abigail Foppoli, Karina Berreta, Violeta Tomassi, Laura De los Ríos, Natalia Rodríguez, Adriana Vela, Marina Moreira, María Foppoli, Mariela Giménez, Delia Andrade, Mariana Dahaud, Stefanía González. Educación Física: Pablo Rodríguez, Damián Gautier, Natalia Torres, Analía Viani. Arte: Pablo Niveiros, Miriam Miguélez, Walter Costas, Matías Moreira, Carolina Cassalone, Lorena Fariña, Elizabet Jelavich, Paola Meoniz, Rebeca Sozzi. Inglés: Salomé Rosas, Haydee Pérez. Auxiliares: Nancy De Armas, Leonor Segovia, Rosa Vigliano, Liliana Méndez, Marcela Churruarín, Nerina Cardozo.

