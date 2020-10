La UV Más Campana presentó el proyecto de ficha limpia y pidió informes sobre la Oficina de Adopción

P U B L I C



Los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford presentaron un proyecto de Ordenanza para que no puedan ocupar cargos Directivos en el Municipio personas con condena firma y un pedido de informes para conocer en funcionamiento de la Oficina la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción. "Presentamos un proyecto de Ordenanza de "ficha limpia" que lo que pretende es definir algunos requisitos que deben cumplir las personas que se encuentran designadas en los cargos políticos del Municipio de Campana", explicaron. "Desde nuestro Bloque consideramos que la persona a designar no solo debe de ser idónea, sino que además debe de ser razonable con el respeto del ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho. En concreto nos referimos a las personas que cometieron esos delitos aberrantes -que tienen condena firme- y que no pueden conducir los intereses de este Municipio". "El proyecto establece que no podrán ser designados secretarios, subsecretarios, delegados, directores generales y/o cualquier personal político superior si la persona recibió, en juicio oral y público, sentencia condenatoria firme de pena privativa de libertad, aún cuando no sea de cumplimiento efectivo, por los delitos comprendidos en los artículos 80 inc 4, 11 y 12 del Título I "Delitos contra la vida", los delitos comprendidos en el artículo 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, 130, 131, 133 del Título III "Delitos contra la integridad sexual", los delitos comprendidos en el artículo 139 del título IV "Delitos contra el Estado Civil", los delitos comprendidos en los artículos 140, 142, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 comprendidos en el Título V "Delitos contra la Libertad" del Código Penal de la Nación. La prohibición se extenderá por un plazo de ocho años del cumplimiento de la pena". Por otro lado los concejales hicieron referencia a un pedido de informes sobre el funcionamiento de la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción: "A través de la Ordenanza Nº 6755 sancionada en el año 2018, se creó en el ámbito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Campana, la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción que tiene como objeto fundamental la tarea de informar, orientar y asesorar a las personas o parejas que manifiestan su deseo de adoptar y requieren la ampliación y la profundización de sus derechos y deberes sobre los pasos a cumplimentar por los distintos estamentos del Estado que han sido creados para regular la institución jurídica de la Adopción, interactuando con los organismos jurisdiccionales competentes, otras entidades públicas y las organizaciones de la sociedad abocadas a la temática". "Esta Ordenanza fue impulsada por nuestro bloque en el año 2018, porque nos interesa profundamente el futuro de los niños y las familias, es por eso que presentamos un pedido de informes para saber cómo está funcionando esta oficina, y para saber que trabajos ha realizado desde la aprobación de la Ordenanza hasta ahora".

La UV Más Campana presentó el proyecto de ficha limpia y pidió informes sobre la Oficina de Adopción

