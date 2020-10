Mara Pedrazzoli

Sigue la pulseada mercado-Estado por una devaluación. Se conocieron y conocerán nuevas medidas para calmar expectativas. Otras decisiones, como el e-commerce, tienen objetivos de mediano plazo. ¿Resisten las reservas? El Banco Central mantuvo su línea de acción definida en los anuncios del 1 de octubre, con viradas en materia cambiaria y de tasa de interés. El mercado no desistió en su apuesta a la devaluación, lo cual se traduce en una suba sin techo del CCL ($167) y otras prácticas empresarias como el adelanto importador. Para obtener su mote de "imparable" el blue, como es norma, saltó entre jueves y viernes ($178). Pero también esta semana obtuvo el gobierno sus titulares previos al cierre: e-commerce, flexibilidad al mercado CCL, des y regulaciones del BCRA y se insiste en la profundización de un mercado de ahorro en pesos. Ante el despliegue mayoritario de la logística por e-commerce entre las operaciones del Correo Argentino, el gobierno decidió habilitar otra rama en dicho negocio al lanzar la plataforma digital que denominó Correo Compras. Una "evolución natural" en el desempeño de los correos de bandera que también aconteció en otros países del mundo, destacaron funcionarios públicos, mientras se aparecían críticas tal vez sobreactuadas en la nación tuitera. Correo Compras generó demanda y se diferenció de Mercado Libres en varios aspectos: solo podrán publicitar productores o tiendas oficiales, se respetarán los "precios máximos" y los programas de cuotas oficiales sin excepción y además podrán armarse paquetes de multi-compras para un mismo usuario. Sigamos con el recuento de medidas. Respecto del CCL se levantaría el parking de 5 días para la compra de esos títulos argentinos dolarizados: según el oficialismo, la demanda de dichos activos está fogueada por fondos de inversión extranjeros deseosos de volver a dólares luego de haber ingresado al país para obtener altos réditos vía inversión en Leliqs durante el macrismo (se trataría de no menos de USD 8.000 millones). Esto fue comentado por el ministro Guzmán ante el coloquio de IDEA si bien no brindó más precisiones. El CCL acusa fuertes expectativas devaluatorias en un contexto de incertidumbre respecto a cómo evolucionarán las reservas y -en especial- la inflación. Desde el gobierno evalúan que son excesivas y cuidan su intervención vía oferta para no convalidar una paridad que casi duplica ala oficial que no está apreciada. Continuemos: un pasito para el frente y un pasito para atrás. El BCRA profundizó el control para la compra de divisas en concepto de importaciones: se verificará el estado de "salida" de dichos bienes a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y ampliará el régimen informativo de "Anticipo de operaciones cambiarias" cuando las mismas impliquen acceder a un monto diario superior a los USD 50.000, lo cual implica una reducción a la décima parte del nivel que regía hasta ahora. Recordemos que los pagos diferidos por importaciones fueron una fuente principal de demanda de divisas este 2020 pese a la aguda recesión interna. Una segunda fuente de demanda de dólares de magnitud fue la cancelación de deuda de empresas con sus casas matrices o bancos, tal vez también teórica. Implicaban un monto mensual de USD 1 millón por empresa y concernían apenas a 10 firmas según fuentes oficiales. El Central había solicitado en septiembre a dichas empresas que reestructuraran su deuda y fue blanco de un sin número de críticas por ello; la semana autorizó a esas contadas firmas a utilizar el monto de sus exportaciones para cancelar los compromisos. Por último, para fomentar el ahorro en pesos esta semana el Central modificó el esquema de tasas para los plazos fijos subiendo aunque levemente la minorista hasta 34% y la mayorista a 32% anual. Además sancionó una tercer suba consecutiva a la tasa de pases pasivos, que ofrece como activo de tenencia de cortísimo plazo a los bancos: a un día rendirán 30% y a 7 días 33%. También se conocieron exenciones impositivas para quienes inviertan en instrumentos en pesos; por ejemplo los intereses de los depósitos que ajustan por UVA no pagarán Ganancias, las ON emitidas por empresas argentinas y quienes inviertan en activos exentos con una tenencia no menor a 230 días no pagarán Bienes Personales. Concluiré este artículo con el conteo tradicional de las reservas del BCRA que realizan las notas de mercado, incorporando alguna comparación. El ritmo promedio de caída de reservas es de USD -50 millones diarios (en un mercado, el oficial, que mueve aproximadamente USD 750 millones diarios) en lo que va de octubre y representa la mitad del drenaje promedio en las primeras quincenas de agosto y septiembre. Las reservas brutas rondan los USD 41.000 millones, las netas permanecen en USD 5.000 millones y las líquidas en USD 1.000 millones.

