Locutor, animador, Productor de Radio y Televisión, cine, video clips, programa radial "Aquí Radio", presentaciones a congresos, foros y encuentros de diseños entre otros. Nació el 14 de junio de 1952, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, se estableció en Buenos Aires en 1974. Debutó como locutor en Radio Rivadavia, siguió en radio Splendid, radio Excelsior, AM 910, Radio Mitre, radio Antártida-AM 1190. Radio del Plata. En Chile, radio Concierto, ADN radio Chile. Fue mentor de radio La Colifata, estación de radio conducida por pacientes del hospital interdisciplinario psicoasistencial "José Tiburcio Borda". Sus equipos de trabajo lo constituyeron la Negra Isabel Veraci, Pancho Muñoz, Bobby Flores, Douglas Vinci, Fernando Peña, Carlos Sturze, Fernando Solís Lara y Simena Vallejos. Para mi gusto personal fue el creador de su mejor éxito "Encuentro en el estudio" y "Encuentro en la cúpula", por ellos desfilaron divididos, León Gieco, Peteco Carabajal, Adriana Varela, Baglieto, Virus, Las Pelotas, Fabiana Cantilo, Chango Spasiuk, Vicentico, Los Auténticos Decadentes, Sergio Denis, David Lebón, Rubén Rada, Ataque 77, Paz Martínez, La Renga, Rata Blanca, Marcela Morelo, Fito Páez, Kevin Johansen, Catepecu Machu, Los Palmeras, Lito Nebbia, Víctor Heredia, Jaime Torres, Los Pericos, Hilda Lizarazu, La Nueva Luna, El Bahiano, Los Cafres, Charly García y muchos intérpretes maravillosos más. Pero en las postrimerías de su vida, gordito con varios años encima, su voz gastada y su maravilloso bandoneón blanco me arrancó varios lágrimas de emoción por su fuerte interpretación, el bueno de Rubén Juárez y también Divididos con el tema de Don Ata, "El Arriero". Lalo en su ciudad tal vez haya ido en el bajo, al boliche de Trosky, al Butti o la ferretería Allegrone frente al estadio de fútbol… Ha pasado mucha agua bajo el puente, escuchando a los músicos y a su música, pero me gustaría que conociera a un joven sampedrino a quien yo conocí aquí en Campana en la antigua biblioteca municipal del Edificio 6 de Julio, cuando tenía 14 años, hoy tiene 20 años y si bien lo suyo no es la música, se la puede encontrar a ella en sus letras y poemas, se trata de Juan Cruz Bordoy. Sería interesante le llegue al querido Lalo Mir lo que estoy relatando, no se arrepentirá, doy Fe.

Hoy Le Toca A...:

Un sampedrino; Lalo Mir

Por Hugo del Teso

