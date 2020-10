La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 Traficando Data

Por Santiago Tomás Mengual







El nuevo libro del campanense Adrián Quinteros baila con los imperativos categóricos, le canta a una comunidad perdida e incita a escapar de la normalidad. La creatividad, Campana en los 90s y la mentalidad del hombre práctico. Dicen que a las marcas de la juventud las arrastramos toda nuestra vida. Que aunque escapemos a nuevos mundos y realidades, siempre volvemos al hogar que nos vio crecer. Para Adrián Quinteros (36) ese hogar fue la Campana del menemismo, una época de creciente desintegración social y vanidad política donde los recitales y la cancha eran focos de resistencia y representación para una generación que creía más en el Indio Solari que en cualquier político de turno. Nuestra ciudad no era la excepción: comenzó a gestarse una movida musical que llenaba bares y le daba cobijo a aquellos desilusionados con el mundo que comenzaba a heredar: "Ir a escuchar a "Los Cayos" o ver recitar al Minner fue trascendente. Los pubs eran espacios de resistencia donde las bandas enchufaban sus equipos y generaban un círculo virtuoso de erotismo eléctrico. Esa coctelera nos pasó la posta a nuestra generación". Su primer contacto con la creación fue la música. La primera década del nuevo siglo la pasó siendo el cantante de "Los Nervios", banda stonner que logró hacerse un nombre en el under porteño. Los excesos y los recurrentes conflictos hicieron que la banda se separe y que Adrián pegue un volantazo en su estilo de vida. La decisión se hizo carne en su relación con Campana: en los últimos diez años prácticamente no volvió a pisarla. "La ciudad siempre estuvo cerca de mí. Porque CABA es un no lugar en cierto sentido. Siempre seguí conectado." Sin banda, Adrián necesitaba canalizar su energía creativa. El rock le abrió la puerta a la poesía en vivo, un universo con el que el artista ya venía conversando en las presentaciones de "Los Nervios". Además de un sonido pesado y contundente, las presentaciones incluían manifiestos conceptuales que Adrián vociferaba entre tema y tema. Ya sin un andamiaje musical pero con la libertad del espíritu poético, Adrián hecho rienda suelta a su nueva vocación: "La poesía viene a perforar todas las apropiaciones o capturas. Es lo más elemental de la expresión humana. Por eso en las dictaduras los poetas fueron perseguidos". Actualmente Adrián pasa sus días entre el atelier "El Blanco" que maneja junto a su pareja en el barrio de Palermo y los pacientes psiquiátricos que atiende como coordinador corporal. Los vacíos que quedan entre las actividades los reconvierte en poesía canalizando todos los sentires que le genera la vida urbana. "El grito Labrado", el libro de poesías que publicó el pasado invierno, es la condensación de todo ese trabajo. RECONEXIÓN El nuevo libro fue una excusa para conectar con viejas amistades y generar nuevas redes. Fue así como Lara Carrara lo invitó a conocer la recuperación que estaba llevando a cabo junto a su agrupación de la Biblioteca Jean Jaures, la ocasión propicia para volver a desembarcar en su ciudad natal. Cuando bajó del colectivo que lo trajo de la capital, quedó sorprendido ante la nueva biblioteca municipal construida frente a la escuela Normal. La desilusión llegó cuando, ansioso por conocer el nuevo espacio le informaron que la biblioteca se ubicaba en el sótano del edificio y que el resto de los espacios se utilizaban para tareas administrativas: "La desaparición de los espacios como la biblioteca nos afecta a todos. El efecto que genera un libro en la percepción humana es muy diferente al vínculo con lo digital. En el libro vos olfateas, lees, tocas. Uno se relaciona de una manera más profunda con el conocimiento. Pero en Campana siempre reinó la mentalidad del hombre práctico. Cuando el ingeniero se pone más humano o el contador más sensible, la cosa empieza a cambiar". "La mentalidad del hombre práctico" es un concepto recurrente en Adrián tanto en su obra como en su conversación. En una ciudad industrial como Campana, grande en producción pero chica en población, desear una salida artística puede valerte el peso de la mirada ajena. El escritor sufrió esa sanción en su propio seno familiar: "Tuve la suerte de tener un padre que me etiquetó dentro de la familia como el inútil. Entendí que es una suerte ser un inútil en este mundo autodestructivo. Si los poetas tienen una misión, es no contribuir a esa autodestrucción". Como un círculo que se cierra, la vuelta a Campana de Adrián pareciera ser la culminación de un viaje creativo que comenzó con las primeras noches de madrugada en los 90´s, siguió con el autoexilio en CABA y culmina con la expulsión de la obra, "El Grito Labrado", tal vez un mensaje en clave poética para nuestra comunidad. Sólo queda compartir el mensaje. "El Grito Labrado" puede conseguirse en "Byblos" (Varela 499, Campana) o en "Juanele" (Quirno 398, Zárate). POEMA Qué coreografía le dejaremos a la memoria espacial la ostentación, la vanidad, el pánico. Fuimos rehenes de una golosina muy bien dosificada, nos aniñaron con gimnasios y membresías mientras veíamos como familias enteras revolvían nuestra basura en busca de un abrigo. No hay metáfora, no hay lirismo, sólo un golpe desierto a nuestro suelo. El rey está desnudo y llora sin saber por qué fuimos advertidos por quienes encerramos en manicomios. Ellxs sólo intentaron decirnos que besarnos era fabricar pájaros pero no nos importó.

"Cuando el ingeniero se pone más humano o el contador más sensible la cosa empieza a cambiar" dice Adrián Quinteros.



Traficando Data

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar