Todos somos peatones

Jorge Bader

La ciudad vehicular subordinó al peatón. La post pandemia nos hace revisar estas cuestiones. Un motivo que todos los familiares recuerdan, es cuando un niño ha dado sus primeros pasos. Ese es el inicio de nuestra huella peatonal en el suelo. Con el paso del tiempo esa condición de relación directa, se va perdiendo por la presencia creciente de los medios de movilidad. La revolución del movimiento de hace casi un siglo, con el auge de las ciudades vehiculares y las múltiples teorías derivadas en el urbanismo sobre la generación de avenidas y dominio exclusivos de los medios de transporte fueron relegando la condición humana elemental de apropiación primaria del espacio urbano, desde lo peatonal y vivencial directo. Muchas ciudades en el mundo fueron diseñadas para la movilidad extrema solo pensadas en función de los vehículos y muchas en particular sobre todo en el modo de hacer estadounidense, lo fueron en función del automóvil. Este dominio imperfecto alejó al hombre del placer primario de la apropiación más simple del recorrido urbano y ese diseño hizo perder a las ciudades mucho de su carácter más interesante y enriquecedor. Esto se hace aún más crítico frente a disminuciones en las capacidades físicas, o limitaciones de movilidad personal. No quiero hacer un análisis de la historia del urbanismo porque sería complejo y tedioso, pero sí quiero recalcar que la ciudad es un espacio que debe aprehender desde lo más simple del tránsito peatonal posibilitando todas las movilidades, sean estas plenas o reducidas. Campana ha tenido un conjunto de complicaciones topográficas para favorecer esta cuestión. Las obras a lo largo del tiempo fueron adecuando el perfil urbano, pero muchas viviendas preexistentes, antes de la ejecución de los pavimentos quedaron ubicadas en altura y las veredas se tuvieron que adecuar a los más variados perfiles donde la topografía complicaba las soluciones prácticas. La presencia de avenidas anchas y un diseño urbano casi premonitorio de la movilidad vehicular, permitieron que nuestra ciudad se transformara en una gran oportunidad para relegar al peatón y subordinarlo al vehículo. La dispersión urbana es otro de los problemas. Sumado a la escala poblacional que hace en muchos casos inviable sostener sistemas de transporte público eficientes y de un costo razonable, la distancia entre el dominio peatonal y el vehicular son cada vez más amplias, y el crecimiento del dominio del automóvil termina distorsionando la calidad de vida urbana. En México, por ejemplo, el movimiento reivindicatorio de dominio peatonal, en el Distrito Federal, ha dado lugar a lo que se llama "Liga Peatonal". Esto gana adeptos en distintas capitales mundiales con el objeto de recuperar los espacios peatonales, pero no solo a partir de las restricciones al tránsito vehicular sino también a través del diseño de soluciones amigables para el caminante. Han florecido algunos movimientos, como el de los "antipuentes", en clara oposición a los cambios de nivel en el tránsito peatonal, considerándolos como un obstáculo o una barrera arquitectónica en la crítica que limitan frente a capacidades diferenciales, implican más tiempo y esfuerzo, desvían al peatón de sus líneas de deseo, y en general tienen un diseño poco amigable para la mayoría de la población. Lo cierto es que la pandemia ha agudizado el tema, porque puso de manifiesto una cuestión central. La disminución de la contaminación global ante las restricciones impuestas a la movilidad vehicular, demostraron que las ciudades con menos circulación mecánica y más movilidad peatonal o con medios amigables con el ambiente, recuperan inmediatamente calidad de vida. Esto está generando una nueva acción en el rediseño de las ciudades, con la ocupación activa de espacios abiertos, ensanche de veredas, y sendas selectivas de recorridos ciclísticos o peatonales más amplios que favorezcan el distanciamiento social pero que también permitan la recuperación de la calidad del aire y la disminución de las poluciones derivadas del exceso vehicular, con la consecuente disminución de los accidentes y la reducción de los riesgos. Este desafío implica una revisión del urbanismo, la "Nueva Escuela pos pandémica" como ya algunos lo llaman. Pero, como decía mi abuela, "no hay nada nuevo bajo el sol" y la supuesta nueva escuela no es más que la vuelta al principio de humanizar las ciudades y recuperar el dominio del hombre. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Todos somos peatones

Por Arq. Jorge Bader

