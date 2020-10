La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 Por un solo voto de diferencia, JxC autoriza a que LandNort continúe con las obras







Todas las organizaciones ambientalistas se pronunciaron en contra. Las organizaciones ambientalistas de Campana y zona expresaron en un comunicado su rechazo a la votación del jueves en el HCD asegurando que "deploramos la votación donde se permite a LandNort seguir avanzando con las obras". Recordemos que se votó en contra de la propuesta de ordenanza impulsada por el Frente de Todos, la cual proponía la suspensión de las tareas de obra en la planta de tratamiento de residuos en El Morejón, hasta tanto LandNort no se adecúe a la normativa. "Aunque no era la solución de fondo, que nosotros y los vecinos de la zona pretendíamos, que es la no instalación de LandNort en Campana, lo considerábamos un paso adelante". "Nos pronunciamos en rechazo a esta votación. Los mismos concejales de Juntos por el Cambio que el jueves votaron a favor de LandNort, en la reunión que sostuvimos el pasado miércoles 30 de septiembre, en el marco de la Comisión de Ambiente y Salud del HCD, se expresaron en contra de la continuidad de la empresa, por la normativa que no cumple y por los pésimos antecedentes, en realidad un prontuario de delitos contra el ambiente". "En el Acta de Inspección que la Municipalidad elaboró a pedido de los vecinos de la zona se detallan numerosas normas que LandNort aun tramita…a pesar de ello le dan vía libre para que avance". "Todo esto no se da en el aire…se trata de LandNort, imputada ante la justicia por delitos ambientales cometidos en su localización de Las Praderas, que aun no ha remediado". La ASAC, (Asamblea Socioambiental Campana), Bio Terra, Eco Campana, CELIAC; Zarate Recicla, Red Río Lujan, Al Ciervo de los Pantanos y Vecinos del Humedal son las organizaciones firmantes.





Imagen ilustrativa. Protesta de ambientalistas en contra de Landnort. Foto: Archivo.



