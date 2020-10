La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 Efemérides del día de la fecha, 18 de octubre







DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en este día se concientiza sobre el daño ambiental y se promueve la responsabilidad ambiental. El origen de esta celebración se remonta al año 1972 cuando Juan Domingo Perón le envió una carta a KurtWaldheim, Secretario General de la ONU, en la que manifestaba que era necesario realizar acciones que protejan el medio ambiente:"ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada internacional". Según la ONU, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos anualmente; por otra parte, en el año 2019, estimó que 9 de cada 10 personas respiran aire de mala calidad y que esto provoca 7 millones de muertes cada año. Actualmente, los incendios en diversos puntos del mundo han demostrado que es crucial comprometerse con acciones concretas que protejan al medio ambiente: "ha llegado el momento de replantear completamente nuestra relación con lo vivo, con los ecosistemas naturales y con su diversidad biológica. Construir juntos un nuevo pacto con lo vivo y con el mundo es una tarea inmensa, que requerirá un amplio consenso, tanto técnico como ético" expresó Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco. JAVIER SAVIOLA DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN Hace 22 años Javier Saviola debutaba en Primera División y se convertía en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en esta categoría con la camiseta de River: "y la verdad que cuando en la semana previa vi mi nombre en la lista de concentrados no lo podía creer, pensé que se habían equivocado." En ese entonces se disputaba la Fecha 11 del Apertura 1998 y "El Millonario" se enfrentaba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy; a los 14 minutos del primer tiempo, Ramón Díaz hizo que el adolescente de 16 años entrara en reemplazo de Cristián Castillo. Pese a que el partido finalizó en un empate 2 a 2, fue un debut soñado para Saviola que logró meter su primer gol: "estaba nervioso, pero las palabras de Ramón me quitaron la presión de encima. El gol me dio más tranquilidad. Fue un momento único, inolvidable. Fue algo espectacular porque nací en el club" manifestó el jugador en una entrevista con Lito Costa Febre. Rápidamente, "El Conejo" consiguió la titularidad dejando en el banco de suplentes a Juan Pablo Ángel y Juan Antonio Pizzi. Antes de partir al Barcelona, Saviola se consagró campeón del Apertura 1999 y el Clausura 2000. "LIVE YOUR LIFE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2008, la canción "Live your life" del rapero T.I junto a Rihanna destronaba al sencillo del mismo "Whateveryoulike" del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al disco "Papertrail" (2008) y compuesta por T.I, Justin Smith, Dan Balan y MakebaRiddick, en la misma el rapero habla acerca de su salto a la fama y el optimismo hacia el futuro; a su vez, dedica un verso a los soldados estadounidenses que estaban combatiendo en Afganistán e Irak.





