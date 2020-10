La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 Cuatro consejos para buscar trabajo después de los 50







Buscar trabajo no es una tarea sencilla: lleva horas de armado del CV, búsqueda de diferentes posiciones, aplicación a los anuncios y entrevistas. Este proceso puede complicarse pasada cierta edad, ¡pero no es imposible! Actualmente, muchas empresas tienen políticas de contratación de personas mayores de 50 porque valoran la experiencia con la que cuentan y consideran que es un plus para los equipos de trabajo. Por eso, en esta nota te damos cuatro consejos para que comiences a buscar trabajo sin importar tu edad. ¡Tomá nota! Resaltar la experiencia como un valor Si bien es una obviedad que una persona mayor de 50 años cuenta con mucha más experiencia que una de 25, es muy importante remarcar estos conocimientos en el currículum y, una vez ya en el proceso de entrevistas, volver a resaltarlo durante las conversaciones con los reclutadores. Esta vasta experiencia no solo te proporcionará habilidades y rapidez para ejecutar tareas, sino que también te servirá a la hora de tomar decisiones, superar desafíos y resolver problemas, ya que probablemente hayas pasado por situaciones similares en otros trabajos. Un consejo: en lugar de mencionar que trabajaste una determinada cantidad de años en una empresa, contá qué conocimientos adquiriste y cómo podés aplicarlos en una nueva posición. Capacitarse en nuevas herramientas Mantenerse en constante aprendizaje es fundamental para no desactualizarse y estar a la par de los candidatos más jóvenes. Además, ¡es clave mostrar interés por seguir capacitándose! Los reclutadores van a percibirlo como una inquietud muy valiosa y como ansias de mejorar profesionalmente, sin importar la edad. ¿Qué podés estudiar? Podés comenzar por aprender a utilizar plataformas de gestión de proyectos, herramientas de comunicación digital, sistemas de contabilidad y almacenamiento en la nube, por ejemplo. Son conocimientos con los que los jóvenes ya cuentan, por lo que es importante que los adquieras. Tener conocimiento en algún idioma Si bien el inglés hace ya varios años que es el idioma más requerido por las empresas, hace unos pocos que es un requisito casi obligatorio para gran parte de estas. Por eso, ¡es muy importante que cuentes con conocimientos básicos! Actualmente, existen muchísimos cursos online gratuitos que te permitirán adquirir un nivel principiante en unos pocos meses. Y si sabés otro idioma, ¡mejor aún! Podés sumarlo a tu currículum y claramente hará una diferencia. Demostrar flexibilidad y capacidad de adaptación Para pasar la primera entrevista y entrar en el proceso de selección, ¡es fundamental que demuestres capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios! Algunas personas tienen la idea errónea de que las personas mayores de 50 tienen una formación y manera de trabajar que difícilmente puedan modificar. Por eso, ¡tenés que mostrar tus ganas de seguir aprendiendo! Es clave que menciones tus aprendizajes y logros tecnológicos más recientes para demostrar que aún tenés mucho en lo que capacitarte y crecer profesionalmente, ¡y que sos capaz de hacerlo! Fuente: https://www.bumeran.com.ar/



