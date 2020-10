La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 NotiCMR:

Climaterio y menopausia; la medicina sabe que no son sinónimos

Por Dra. Analía Barchiesi











Analía Barchiesi

Los términos menopausia y climaterio suelen ser utilizados como sinónimos, sin embargo poseen distinto significado, a saber: La Menopausia es un acontecimiento natural en la vida de una mujer, que designa la fecha de la última menstruación a causa del cese de la función ovárica indicando el fin de la vida reproductiva y a de la función endocrina (no producen más hormonas). El diagnóstico de menopausia, se realiza a partir de la ausencia de menstruación durante 12 meses consecutivos, e indica un proceso normal en la vida de la mujer. El término Climaterio, en cambio designa el modo particular en el que cada mujer transitará el proceso de la menopausia, es un tiempo de modificaciones paulatinas que se presentarán antes, durante y algún tiempo posterior a la menopausia. La forma en la que cada mujer experimente el climaterio dependerá de múltiples factores que incluyen además de lo orgánico, aspectos psicológicos y socioculturales, que intervienen en la significación que cada mujer brinda a la finalización de la etapa reproductiva. Es un momento de grandes cambios, tanto desde el punto de vista físico y emocional como sociocultural. Los síntomas que pueden aparecer en el climaterio son: - Irregularidades en el ciclo - Sofocos, a veces acompañados por taquicardia y sudoración - Trastornos en el sueño - Trastornos psicológicos: irritabilidad, ansiedad, angustia, mayor labilidad emocional - Dificultad en la concentración, memoria y aprendizaje - Sequedad de piel y mucosas - Dolor con las relaciones sexuales - Disminución del deseo sexual - Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular - Mayor riesgo de desarrollar osteoporosis El climaterio es un tiempo de cambios que pueden ser vivenciados por algunas mujeres con ciertas dificultades. El conocimiento es la mejor herramienta para afrontar el proceso, ya que colabora en la disminución de la incertidumbre que muchas veces lleva a aumentar la ansiedad. Ofrecer un panorama informativo acerca de las distintas opciones terapéuticas que puede tomar cada mujer, es fundamental para brindar libertad de elección en el tratamiento ayudando a que el mismo se ajuste a las particularidades de cada una de ellas y que de esta manera puedan transitar el proceso apostando a una mejor calidad de vida. Es fundamental: - Realizar actividad física aeróbica - Mantener una dieta adecuada, balanceada, con adecuada cantidad de vitaminas (fundamentalmente D, C y E), minerales (calcio) y pocas grasas saturadas - Mantener el peso ideal a través de los años - No consumir tabaco - No usar excesivamente cafeína ni alcohol - Disminuir el stress, reírse mucho, reservarse tiempo para usted misma. Es una etapa que no debe vivirse como un final sino como un nuevo comienzo. Es indudable que cada mujer es única, que tiene necesidades propias y cada una atraviesa esta etapa de climaterio de manera distinta. Sin embargo, muchos de los problemas de salud que se presentan en esta etapa de la vida son pasibles de prevención. Como dice nuestra colega, la Dra. Bossoni, "El Tratamiento es un traje a medida para cada mujer" Para ello desde CMR contamos con un equipo multidisciplinario capaz de concientizar, informar, orientar y educar a cada mujer para el mejor cuidado de su salud. Porque pensamos en brindarle lo mejor de nosotros para lograr una medicina de calidad, basada en la ética profesional y de cara a los nuevos paradigmas en medicina, apuntando a una longevidad saludable con calidad de vida. Consultanos, infórmate, porque la medicina al igual que el mundo avanza a pasos agigantados y nosotros seguimos formándonos cada día para llevarte al consultorio estos avances para hacer de tu vida una experiencia que valga la pena vivir. Dra. Analía Barchiesi - Ginecóloga y Obstetra - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Climaterio y menopausia; la medicina sabe que no son sinónimos

Por Dra. Analía Barchiesi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar