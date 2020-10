La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 El Día que la Tierra se Detuvo:

El Evangelio de Juan (Según Giorgio Bongiovanni)

Domingo 18 de Octubre de 2020











"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.) "… Jesús insiste con Pedro porque tres veces lo ha traicionado y sabe que lo traicionara en los 2.000 años de iglesia, la iglesia de Pedro simbólicamente. No Pedro como persona. La iglesia de Pedro traicionara a Cristo por otras tres veces a lo largo de la historia. Ahora ya se ha consumado la tercera vez. Ahora ya está cantando el gallo y Pedro se arrepentirá y la iglesia se salvara. Pero en estos 2.000 años, 3 veces han renegado la iglesia a Cristo. Durante la inquisición que han asesinado y torturado a millares de personas. Durante la segunda guerra mundial cuando ha había una iglesia nazista de hecho cómplice, participando del extermino de los hebreos a excepción de algunos. Y la tercera vez escondiendo el secreto de Fátima que ha rebelado en parte. Ahora Cristo ha enviado a Elías para anunciar su venida… y entonces comienza a cantar el gallo y Pedro se arrepiente. Cristo perdona a la iglesia que permanece pobre, llevándola a la salvación. -Pedro, me amas? - Si - Apacienta mis ovejas. - Pero Pedro, tú me amas? - Si, pero porque me preguntas...? - Apacienta mis ovejas... …porque sabe que Pedro va a repetir aquello que hizo en el evangelio dentro de la historia milenaria de la iglesia. Cada traición querido Flavio ha durado cientos de años... No ha durado medio día. El nazismo ha durado 20 años macabros, de exterminio para millones de personas. El secreto de Fátima ha durado 70 años. Entonces las traiciones de Pedro quedaron establecidas. No Pedro como San Pedro que sabemos quién es. Sino Pedro respecto a lo que representa. Mientras que Cristo se confía totalmente a la iglesia de Juan. No se confía en la iglesia de Pedro. Confía en la iglesia de Pedro como institución espiritual que no conocerá la puerta del infierno, porque todos los pobres de espíritu que creen en Dios, deben pasar por medio de la iglesia de Pedro. En cambio todos los iniciados Cristianos pasaran por la iglesia de Juan. Si los iniciados no ponen en practica como dice el evangelio de Juan "Sean perfectos como le es nuestro Padre" si los iniciados de la iglesia de Juan, que son más evolucionados y predilectos por Cristo, se equivocan se van a la muerte segunda. No serán perdonados. Mientras que los pobres de espíritu que siguen a la iglesia Católica de Pedro, si se equivocan son perdonados. Se los puede rescatar de sus pecados si han cometido crímenes, corrupción, mafiosos... Mientras que nosotros que somos iniciados de la iglesia de Juan si nos equivocamos una vez somos perdonados, la segunda hacemos la muerte segunda. Directamente. No tenemos perdón porque conocemos la verdad. Y quien conoce la verdad, dice Cristo en el evangelio de Juan, "es libre pero libre de verdad". Entonces si nos equivocamos y perseveramos en el error, estamos engañando a Cristo. No es verdad que somos libres. Estamos infiltrados por el demonio que quiere descomponer la iglesia espiritual que es aquella de Juan. Entonces somos golpeados inmediatamente por los ángeles de la justicia. Porque poseemos la conciencia. Uno de nosotros que diga "no te creo más", "este mensaje me ha traicionado", "no es verdad" hace directamente la muerte segunda. Jesús no espera su segunda venida. Este es el riesgo de formar parte de la comunidad de Juan. Este es el riesgo. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo, viernes 21 hs Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 viernes 15 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

