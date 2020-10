La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 Breves: Fútbol

SÁBADO DE AMISTOSOS Con goles de Edwin Cardona, Gastón Ávila y Sebastián Villa, Boca Juniors venció ayer 3-1 a Estudiantes de Río Cuarto en un amistoso en el que Miguel Ángel Russo presentó una formación alternativa. En tanto, Racing superó 2-1 a Gimnasia (LP) con tantos de Mauricio Martínez y Matías Rojas (descontó Sebastián Cocimano). Además, este sábado también se jugaron los siguientes amistosos: Independiente 2 (Silvio Romero y Andrés Roa) – Banfield 3 (Giuliano Galoppo -2- y Martín Payero); Colón 4 (Tomás Chancalay, Rodrigo Aliendro, Wilson Morelo y Gonzalo Escobar) – Rosario Central 1 (Lucas Gamba); Estudiantes 2 (Diego García y Martín Cauteruccio) – Arsenal 0; Argentinos Juniors 1 (Gabriel Hauche) – Atlanta 2 (Luis López y Fabricio Pedrozo); Godoy Cruz 0 – Gimnasia de Mendoza 2 (Santiago González y Fernando Cortés); Atlético de Rafaela 0 – Patronato 1 (Christian Chimino); Estudiantes de Buenos Aires 0 – Brown de Adrogué 1 (Matías Noble); Defensores de Belgrano 0 – Nueva Chicago 0; Temperley 0 – Almagro 1 (Norberto Paparatto); y Ferro Carril Oeste 0 – Platense 1 (Mauro Bogado). PERDIERON LOS DOS En un hecho poco habitual para La Liga de España, Barcelona y Real Madrid cayeron en una misma jornada: el equipo catalán perdió 1-0 en su visita a Getafe, mientras los Merengues fueron sorprendidos por el Cádiz, que ganó 1-0 en Madrid. Además, ayer, Atlético Madrid venció 2-0 a Celta de Vigo y quedó como único invicto del certamen. En tanto, Granada derrotó 1-0 a Sevilla y es uno de los cuatro líderes junto a Real Madrid, Cadiz y Getafe. Todos tienen 10 unidades, aunque hoy podrían ser superados: Betis (9) enfrenta a Real Sociedad (8) y Villarreal (8) recibe a Valencia (11.00, ESPN). VOLVIÓ EL "KUN" Recuperado de su lesión, Sergio Agüero volvió a la titularidad en Manchester City, que ayer superó 1-0 a Arsenal por la 5ª fecha de la Premier League. Este sábado también jugaron: Everton 2-2 Liverpool, Chelsea 3-3 Southampton y Newcastle 1-4 Manchester United. Entre los partidos de hoy se destaca el duelo Leicester vs Aston Villa (15.15, ESPN). Mientras que el Leeds de Marcelo Bielsa recibirá mañana lunes al Wolverhampton (16.00, ESPN). MILAN: CLÁSICO Y PUNTA Con un doblete de Zlatan Ibrahimovic, Milan venció 2-1 a Inter en el derby de la ciudad. Así, el Rossonero quedó como único líder con 12 puntos en cuatro fechas, dado que Nápoli goleó 4-1 a Atalanta y cortó el andar perfecto del equipo de Bérgamo. Ayer, además, Sampdoria 3-0 Lazio y Crotone 1-1 Juventus. GOL DE ALARIO EN ALEMANIA Por la cuarta fecha de la Bundesliga, Bayern Leverkusen derrotó 1-0 como visitante a Mainz con un tanto del argentino Lucas Alario a los 30 minutos de juego. El líder del certamen es Leipzig, que venció 2-0 a Augsburgo y llegó a los 10 puntos. Una unidad por debajo quedaron Bayern Munich (4-1 a A. Bielefeld) y Borussia Dortmund (1-0 a Hoffenheim). NATACIÓN: RÉCORD ARGENTINO La santafesina Julia Sebastian mejoró en 44 centésimas su propio récord argentino de los 100 metros pecho en pileta corta al registrar 1m05s82 en el cierre del primer match de la temporada 2020 de la Liga Internacional de Natación (ISL), en el Duna Arena de Budapest. NUEVO RÉCORD ARGENTINO EN 21K La marplatense Florencia Borelli batió ayer su propio récord argentino de 21K al establecer un tiempo de 1h10m03s para completar la prueba en el Mundial de Media Maratón que se desarrolló en Gdynia, Polonia. Con esa marca, además, concluyó en la 22ª posición de la prueba. Por Argentina también compitieron Daiana Ocampo (45ª con 1h11m50s), Marcela Gómez (72ª con 1h14m18s) y Joaquín Arbe (77º entre los varones con 1h03m55s). SE BAJÓ SUDÁFRICA Debido a problemas relacionados con la pandemia de coronavirus, los Springbooks decidieron no participar del Rugby Championship 2020 que se disputará íntegramente en Australia y que comenzará el próximo 14 de noviembre. Así, el Seleccionado Argentina solo tendrá cuatro partidos en este certamen: dos ante Nueva Zelanda (el debut será justamente ante los All Blacks) y dos frente a los Wallabies.



18 de Octubre de 2020

