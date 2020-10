DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 19/oct/2020 - 09:46

Edición Digital El Tiempo en Campana 27ºC Despejado por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/oct/2020 Rincón Tuerca







TURISMO PISTA: Arranca el campeonato para la categoria para continuar su propuesta con su habitual parque de autos para las clases en el autódromo capitalino este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs el programa "Carburando" a través de Canal Trece. LEVANTARSE: Parece que cuando llegan a visitarlo en horas mañaneras se hace difícil encontrar a Diego Salerno que entre almohadas y sábanas se encariña demasiado y cuesta levantarse lo que el piloto de picadas lo culpa al sueño. Mirá vos!! PATO: Si bien se lo pusieron es muy difícil que Daniel Olivera vuelva a correr en karting en esta temporada aunque el "Pato" asegura que su físico esta mejor que nunca y se lograra encontrar un presupuesto acorde quizas no lo dudaría. Cuá-cuá! PODER: Luego de poder concretar la posibilidad de arrancar su campeonato la categoría Turismo Carretera Bonaerense decidió comenzar en el autódromo de dolares donde el campanense Juan Pablo Galliano se presentará con la Cupecita Chevrolet para la Clase A donde el 8 de noviembre estarán empezando. Irá Marcelo Cafferro? PUESTO: El Tope Race viene de correr el pasado domingo en el autódromo porteño donde el piloto local Sebastian Abella clasificó décimo cuarto en la clasificacion, en la primera final alcanzó el puesto décimo tercero con el Toyota del equipo Midas. LLEGAR: Los dirigentes del TC Regional llegaron a un acuerdo con el autódromo de La Plata para con sus tres clases arrancan el campeonato el venidero 25 de octubre junto al TC Mouras es decir el próximo fin de semana. PESCAR: El e piloto de Alma Matias Rinaldi ahora en la ciudad de San Jorge se lo puede ver caña en mano tratando de pescar en el medio de un campo, lo que sorprendio a los gauchos de la zona y vacas, la pandemia todo lo logro. POSTERGADO: El Campeonato Argentino de Karting fue postergado el arranque del mismo que iba a comenzar el 27, 28 y 29 de noviembre donde aún no esta decidido de continuar como seran los pasos a seguir. De nuestra ciudad estaban anotados los hermanos Bautista y Santino Panetta y de Zárate Gabriel de Lucca. TC MOURAS: La categoría llega al autódromo de La Plata este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. PESO: La pandemia entre otras situaciones provocó que el peso de kilos se sumara entre los pilotos dode el representante de nuestra ciudad en la categoría Fedenor lo tiene como protagonista desde hace algunas temporadas. ENTRAR: Lo concreto que nuestro personaje comenzó a jugar al padle para intentar bajar sus kilos dado que sus amigos aseguran que no puede entrar en el Fitito si este proximo fin de semana debería correr. Será para tanto? PERMITIR: El arranque del automovilismo permite que los trabajos en los autos se adelanten para llegar en forma y terminó donde Damian Toledo tiene todo preparado sabedor que su categoria arranca el presente campeonato y su difícil tema a resolver pasa por una cuestion económica. SUEÑO: La niña ya hizo saber a su familia que para el próximo año desea poder correr en karting y ya lo habló con su abuelo tambien quien intentará convencer a toda la dinastia que pueda la nena realizar su sueño deportivo. FIESTA: Debido al actual momento por el cual estamos viviendo y con un criterio lógico ya se está definiendo la suspensión de la próxima fiesta del automóvil que todos los años se desarrolla en el mes de noviembre. Los encargados de la misma proximamente darán un comunicado desde el ámbito oficial. Se viene la fiesta virtual? DEFINIR: El zarateño Juan Carlos Bava sigue sin definir su carrera deportiva en el automovilismo ante no concretar su campeonato en la categoria donde venia corriendo. Lo cierto es que si bien su auto ya está listo para correr no se concreta el arranque para el Turismo Cuatromil Argentino, aunque se cree que puede comenzar. LOGICO: En cuanto a la decisión de Bava entiende que por lo que falta del año no seria lógico arrancar el cvampeonato donde de poder cerrar el campeonato deberían realizar muchas fechas en poco tiempo con un altro presupuesto para lograr poder llegar al final del mismo. CONTENTO: El piloto Slvestre Gallo se muestra muy contento por tener su emprendimiento comercial renovado con mucho lugar y comodidad para sus clientes que visitan la gomeria mostrando un salón modelo en Avenida Mitre 1131. FOTO: Continuando con la gomeria La Cueva al poder ingresar a la misma una foto donde se deja ver al ex piloto Jose Caubet que ademas de sorprender gratamente emocionó a mas de sus amigos al encontrarlo al "Vitty" en un lugar al creador de este emprendimiento comercial. DESEADO: Sin duda que el Tano avanzó todos los trabajos en el Fiat Uno pensando en el arranque del campeonato en la categoría donde había deseado incursionar lo que pone de cara a Adriano Zarantonello con mucho entusiasmo aunque ahora la categoría decidió postergar arramcar el campeonato. RESOLVER: Aunque en un momento se dudó si el piloto cordobés Pablo Copetti participará en el próximo Dakar se pudo resolver los inconvenientes que ponian algunas dudas y ya se confirmó su presentación en el mismo con el cuatriciclo que atiende el campanense Carlos Devesa que desde hace varios años con su equipo arman al mismo contando tambien con su equipo y Lucas su hijo que es parte de esta propuesta. QUEDAR: Bautista Panetta viene de correr dias atras en la categoria Rotax en la Clase Micro Max donde viene de correr dias atras en la categoria Rotax en la clase Micro Max donde viene de correr en el Kartódromo Argentino ubicado dentro del predio del autodromo capitalino donde quedó sexto y décimo primero en las dos mangas y en la final llegó séptimo lo que lo dejó también séptimo en el campeonato. ARRANCAN: Los dirigentes de la Categoria Pilotos asociado del karting Oeste confirmaron que arrancan su campeonato 2020 el próximo 8 de noviembre en el kartodromo argentino que este torneo tendrá continuidad oficial en el mes de diciembre y enero aun sin confirmar los escenarios. INSCRIPCION: Con respecto a la inscripcion se fijo la suma de $ 7500 con el seguro de AAV incluido en el mismo este monto comprende todas las divisiones excepto la promocional que se va a anunciar en los próximos días. SOCIO: También la categoria Pako hace referencia a la cuota de socio para poder participar de la misma se bajo de $ 800 a $ 300 para que todos puedan abonarla en una actuitud que los dirigentes llevaron adelante en la posibilidad de colaborar desde algún lugar a los pilotos. Bienvenido!! DECISION: La decision la tomaron los dirigentes de las categorias TC 2000 y el Super TC 2000 para que el calendario continuara el domingo 25 de octubre para que a la próxima semana 1 de noviembre harán otra fecha siempre en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Cordoba. MORETONES: Leandro Cracco volvio a girar en karting dias atras y el representante de Zárate se mostró conforme luego de sus meses de poder ocupar una butaca y se bajó de su vehículo golpeado con moretones en el cuerpo pero feliz dijo el flaco. LISTO: Continuando con Cracco tiene todo listo para correr con su Fiat Uno en la Clase Dos de Alma para sumarse en el comienzo del campeonato sin tener muy en claro si podras estar presente en todas las competencias que exige el calendario. PROPUESTA: Otra nueva propuesta se suma al taller de Marcelo Lopez que desde hace algunos dias está realizando elementos de competicion para la categoria Prtokart donde los encargados de la misma llegaron a un acuerdo para todo el presente campeonato, lo tenian al narigón?! IDEA: Maximiliano Civitarese en nota periodistica dejo claro que su idea es a partir del próximo año arrancar en el campeonato de la categoria Alma con su Fiat Uno en la clase dos donde en su momento participó en dicha categoria. Mirá vos! TIEMPO: Se sigue trabajando en el autódromo capitalino por parte de quienes tienen a su cargo este tema de las picadas que vienen trabajando desde un tiempo para comenzar con su show automovilistico. Estará Moreno? DINERO: Desde hace tiempo Carlos Zabini viene buscando elementos para una Chevy quye posee en su taller con la cual desea seguir recorriendo los encuentros de autos pero no puede hacerse de los mismos y quienes lo conocen aseguran que debería poner un dinero para lograr tal emprendimiento. La gente que es mala y comenta! HIJO: Dias atras se vio a Mariano Raina girar en karting al piloto denivel nacional donde causó curiosidad que en un momento salió su hijo a girarque mostró su capacidad y sutalento ante el asombro de la familia que tambien se sorprendio. Llegara el tiempo de Alfonso en la dinastia. ALMA: La categoria Alma confirmo el arranque de su campeonato en el autódromo de Buenos Aires el fin de semana del 25 de octubre para todas sus clases. VIVA: En esto de arrancar es bueno decir que la Formula Uno Nacional desarrolló su espectáculo en el autodromo capitalino con varios autos que demuestra que es tan vivo como nunca donde a mas de uno le cayó un lagrimón cuando pisaron la recta principal. SEGUNDO: Luegode la primera carrera del campeonato por la categoría Rotax en la clase nacional el zarateño Gabriel De Lucca llegando segundo en la final donde mantiene la punta del campeonato con la atenciondel chasis por parte de Sergio Capecce. ENCUENTRO: Ante poco cosas por realizar Sandro Ariu desarmó parte de su Jeep para desarrollar trabajos en el mismo donde va matando el tiempo a la espera del momento para retomar la actividad que los muchachos esperan antes de fin de año hagan un encuentro. AGUARDA: Marito Martinez sabe que se viene el arranque del campeonato para el karting y como en el taller tiene el suyo aguarda que la categoria Kart Plus del curso a su calendario. Con la motorización de Fernandez y el chasis a cargo de su amigp Rafa Chavez. SUSPENDER: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la Federacion FE.DE.NOR lamentablemente confirmaron que el presente campeonato para todas sus categorias fue suspendido hasta el año venidero. HABILITADOS: La decision que se tomó por parte de FEDENOR está basado en el momento que atraviesa el pais por la pandemia y además no hay ningun autódromo que este habilitado donde siempre corren sus categorias. AMARGURA: Varios pilotos que iban a ser parte de esta propuesta deberán esperar mas de lo que deseaban y hubo cierta amargura tras haber armado sus autos. Aunque algunos están evaluando la posibilidad de buscar otra propuesta aun no definida, lo que dejaron sin poder a: Gasperini, Gallo,Muñoz, Conti, entre otros no comenzar su torneo. TC PICK-UP: Las camionetas llegan al autodromo platense por otra propuesta del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. TRIUNFO: El que viene de conseguir Santino Panetta en la categoria Rotax en la Clase Micro Max donde con este triunfo mantiene la punta del campeonato con el msimo equipo logrado en el kartodromo argentino anclado dentro del predio del autodromo porteño. CUATRICICLO: Continuando con Santino su abuelo Marcelo les regaló un cuatriciclo para el y su hermano Bautista y los chicos aún no pudieron disfrutar del mismo porque papá Diego lo usa mas de lo aconsejable y los niños no pueden quitarselo. TENTARON: La verdad que Daniel Vidal no tiene definido si este año quiere correr por lo poco que falta para cerrar la temporada aunque en su equipo con Dante Tamburrini lo tentaron para sumarse a la categoria Alma a laClase Tres dado quer cuenta con el auto. DECISION: La decision ya se tomó en familia y Gastón Fernandez no arranca el campeonato en los chasis del Regional aunque el auto está terminado. La actitud está basada en el difícil momento con el tema del Podio.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar





Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-