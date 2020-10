La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Campana superó los 3 mil casos totales de coronavirus







Entre domingo y lunes se reportaron 73 positivos y, así, la ciudad acumula 3.043 desde el inicio de la pandemia. De esa cifra, 757 se encuentran activos. En tanto, el domingo se informó el fallecimiento de una mujer de 76 años, quien se transformó en la 69ª víctima fatal. La ciudad superó ayer los 3 mil casos totales de coronavirus. La barrera se cruzó con el parte diario que brindó la Secretaría de Salud municipal, que informó 46 nuevos positivos. Con ese número, Campana acumula ahora 3.043 contagios desde que comenzó la pandemia. En la evolución de la curva de casos totales: el 11 de agosto se habían alcanzado los 500; el 31 de agosto se superó la barrera de los 1.000; el sábado 12 de septiembre, se sobrepasaron los 1.500; el sábado 26 de septiembre se llegó a los 2.000; y ayer, 19 de octubre, se avanzó por encima de los 3.000. Anteriormente, el domingo se habían notificado otros 27 positivos. Con esta cifra, la semana que había iniciado el lunes 12 culminó con 305 casos (promedio de 43,6 por día) y se transformó en la tercera semana con más contagios acumulados desde que comenzó la pandemia (la anterior, del 5 al 11 de octubre había sido récord con 354). Así, la media de positivos en octubre se mantiene por encima de los 46 diarios, una situación que, junto a la baja en la cantidad de altas médicas (doce en las últimas 48 horas), ha derivado en un crecimiento de los casos activos: actualmente son 757 los vecinos que cursan la enfermedad, cuando el pasado lunes 12 eran 576. En tanto, en su parte del domingo, la Secretaría de Salud municipal confirmó el deceso de una vecina que había contraído coronavirus (una mujer de 76 años que se encontraba internada en el Hospital San José). De esta manera, ya son 69 las víctimas fatales asociadas a coronavirus en nuestra ciudad. De esa cifra, 45 se registraron desde comienzos de septiembre (se dieron 23 en ese mes, mientras en octubre ya se han acumulado otras 22). REPORTE PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 18:48, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 3.194 casos totales. Es decir: 151 más que los confirmados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal.

LOS CASOS ACUMULADOS POR SEMANA EN CAMPANA DESDE COMIENZOS DE AGOSTO.





POSIBLES CASOS DE REINFECCIÓN A NIVEL LOCAL Tres corresponden a mujeres que trabajan en el Hospital San José. Y el cuarto es de una joven de 27 años que se había contagiado en junio y ahora, cuatro meses después del alta, se encuentra cursando nuevamente la enfermedad. Ayer trascendió que una bioquímica y dos trabajadoras del Hospital San José y también una vecina del barrio Villanueva están atravesando un segundo positivo de coronavirus en la ciudad después de haber recibido el alta correspondiente. Aunque técnicamente es complejo confirmar que se trata de reinfecciones, la explicación a este fenómeno podría estar relacionada a "distintas cepas" del virus. Ya en agosto se difundió un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong, que utilizó técnicas de análisis genómico, el cual reveló el caso de un hombre que se infectó con coronavirus en abril, se recuperó y volvió a infectarse de una cepa distinta del mismo virus en agosto, tras una visita a España. Uno de los casos de segundo positivo en Campana es el de Yanina: entre su primera experiencia y la que está cursando actualmente transcurrieron más de cuatro meses de diferencia. El primer positivo fue en junio: "Tuve 39,5° de fiebre durante cinco días y también diarrea y dolor corporal", recordó en diálogo con LAD. En aquella oportunidad estuvo aislada por dos semanas en el centro que se estableció en el Hotel Siderca hasta que recibió el alta médica. Tras ese contagio, la joven de 27 años indicó que mantuvo "un dolor de garganta que nunca se fue" del todo, el cual le generaba "quemazón" y la obligaba, por ejemplo, a comer caramelos de miel para sentir alivio. Y cuatro meses después, se sintió decaída, con mucha tos. "Era una tos horrible que me generaba mucho dolor pectoral", reveló. Por su condición de asmática, rápidamente se puso en contacto con su médica, quien le pidió que se realizara una placa y, además, un nuevo hisopado. Días después, el pasado jueves, recibió la noticia: dio positivo nuevamente. "Me explicaron que podía ser una reinfección, que se da porque hay diferentes cepas del virus", señaló. Ahora, Yanina, quien es madre de dos hijos y asegura que por momentos siente el cuerpo cansado ("como si me hubiesen golpeado por todos lados"), está cumpliendo el aislamiento en su casa, donde algunos de sus familiares han experimentado síntomas compatibles con Covid-19 y fueron diagnosticados como positivos por nexo clínico-epidemiológico. ZÁRATE REPORTÓ DOS NUEVAS MUERTES Fallecieron hombres de 72 y 88 años y ahora son 78 las víctimas fatales. En tanto, en Escobar se confirmaron 5 decesos en las últimas 48 horas. Entre domingo y lunes, la Municipalidad de Zárate confirmó 58 nuevos positivos, 59 altas médicas y el fallecimiento de dos pacientes que habían contraído coronavirus: dos hombres de 72 y 88 años que se encontraban internados en el Hospital Zonal Virgen del Carmen. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 2.622 casos totales: 402 se encuentran activos, 2.142 se han recuperado y 78 han fallecido. Además, su cuadro de situación presenta 233 análisis pendientes de resultado. Por su parte, la Municipalidad de Escobar sigue reportando más recuperados que nuevos contagiados: en las últimas 48 horas sumó 149 positivos y 176 altas médicas. La mala noticia para este distrito fue la confirmación de cinco decesos entre domingo y lunes. Con estos registros, Escobar superó los 8 mil casos: acumula 8.020. De esa cifra, 1.788 se encuentran activos, 6.047 se han recuperados y 185 han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se confirmaron 25 nuevos contagios en las últimas 48 horas y, así, el Municipio quedó al borde de cruzar la línea de los 800 casos totales. Anoche acumulaba 799: de ese número, 119 se encuentran activos, 662 se han recuperado y 18 han fallecido. Finalmente, en las últimas 48 horas, Pilar registró 138 positivos, 161 altas médicas y dos muertes. De esta manera, su cuadro de situación presenta 10.861 casos totales: 1.069 se encuentran activos, 9.577 se han recuperado y 215 han fallecido. SUSPENDEN SERVICIOS EN EL CEMENTERIO DE ZÁRATE Trabajadores denunciaron que se están "acumulando ataúdes con cadáveres contagiados con Covid-19" A través de un comunicado de prensa, la Seccional Zárate de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que "por decisión de la asamblea de trabajadores del Cementerio de Zárate se decidió la suspensión de servicios" en dicho lugar "hasta que se solucionen los reclamos por falta de higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo, por estar acumulando ataúdes con cadáveres contagiados con Covid-19 en la capilla del cementerio ante la falta de elevador y montacargas que permita la deposición definitiva en nichos por encima de la tercera fila". Además, desde el gremio se reclamó por "la falta de entrega de ropa de trabajo, falta de equipos de aguas, de arreglos edilicios en sanitarios, de reparaciones en locales, profanaciones y vandalismo por falta de vigilancia", según se detalla en el comunicado que lleva la firma de Fernando Pérez (Secretario General) y Sergio Tello (Secretario de Acción Social). #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó 46 nuevos positivos y, así, Campana superó los 3 mil casos totales desde que comenzó la pandemia. Además, se informaron 10 altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/F34PHle9Kf — Daniel Trila (@dantrila) October 19, 2020

Campana superó los 3 mil casos totales de coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar