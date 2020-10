La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 La muerte de Keila Moreira sería un femicidio







Las pericias indican que el disparo, con una carabina calibre 12, fue a menos de 5 centímetros de su cabeza. Se espera el informe de Policía Científica: las huellas dactilares podrían determinar el autor del disparo. Fuentes judiciales aseguraron a La Auténtica Defensa que la muerte de Keila Moreira (16) quien falleció de un disparo de una carabina calibre 12 este sábado por la noche no se trataría un accidente como se barajó en un primer momento, sino de un femicidio. Hasta el momento, el principal sospechoso es su novio, Franco Moreira (19), con quien convivía hacía unos 2 meses en una vivienda de Carreto al 500 en el barrio Las Praderas. En la causa, por ahora caratulada "Homicidio Agravado por uso de arma de fuego y por el vínculo, en contexto de violencia de género" existe un segundo implicado. Se trata de un amigo de Franco oriundo de Tigre quien, según trascendió, "estaba parando con ellos hacía unos días". Al cierre de esta edición, no se había dado con el paradero de ambos jóvenes, quienes luego del homicidio, huyeron de Las Praderas en un Renault Clio ese mismo sábado con destino desconocido. Fuentes policiales revelaron que dadas las características de la herida con perdigones que sufrió Keila en su cráneo, no caben dudas de que el disparo tuvo que haber sido realizado a menos de 5 centímetros de distancia, por lo cual se descarta la hipótesis de que el gatillo de la carabina se haya accionado de manera accidental. El arma fue encontrada por los uniformados al lado del cadáver y fue enviada a peritar. La UFI 2 espera el informe de Policía Científica para intentar determinar, a partir de las huellas dactilares colectadas, si el autor del disparo fue Franco o su amigo de Tigre.

La madre, familiares y allegados de Keila reclamaron justicia ayer frente a la cancha del Otamendi Fútbol Club, donde era jugadora.





Keila era jugadora del Otamendi Fútbol Club.





Fuentes no oficiales señalan que Franco y Keila convivían hacía unos dos meses en el domicilio donde tuvo lugar la muerte de la menor el sábado por la noche, en el barrio Las Praderas. #Dato hoy, familiares y amigos de Keyla Moreira reclamaron justicia. Con carteles y pancartas, Principal enunciado #NiUnaMenos. También el Otamendi Fútbol Club posteó en sus redes: Con muchísimo dolor, hoy tenemos que despedirnos de nuestra querida jugadora, Keila Moreira. pic.twitter.com/RsJ7nRd1ml — Daniel Trila (@dantrila) October 20, 2020

