La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020
Nuevo frente de conflicto de los trabajadores municipales







Ayer se presentaron a trabajar empleados de la empresa "Limpilux", reemplazando el turno matutino de mucamas del Hospital San José. Temen que quieran tercerizar esa y otras áreas como la cocina y algunos servicios administrativos. Desde el municipio denunciaron que el gremio "atenta contra la salud pública de la ciudad". "Lo que están tratando de hacer es desplazar a personal municipal, específicamente a las mucamas del hospital y diseminarlas por diferentes sectores. Es una situación que no vamos a permitir", señaló ayer cerca del mediodía Norberto Burgueño, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Municipal en diálogo con la prensa. Según se explicó, durante el domingo se avisó telefónicamente al turno de mucamas de la mañana que este lunes no se presentaran a trabajar, lo cual encendió la alarma entre el plantel de mucamas -entre 25 y 30 trabajadoras- que entienden serán reemplazadas por personal de la empresa Limpiolux, para ser reasignadas a los centros periféricos de los barrios y rotándolas a demanda. "Que los manden a los barrios a ellos, nosotras no queremos movernos de nuestros puestos de trabajo", señaló al respecto Mónica Castro, una de las mucamas de Hospital, quien además señaló el temor de perder adicionales por nocturnidad y quedarse sólo en el sueldo básico. Por su parte, Carla Escalante, trabajadora del sector administrativo, expresó su preocupación en cuanto a la potencial tercerización de otros sectores. "No nos pagan Insalubridad, que lo venimos pidiendo hace tiempo ¿y resulta que hay plata para contratar a una empresa privada? Hoy van por las mucamas, y mañana van a ir por la cocina, pasado por sectores administrativos… van a privatizar todo si nos quedamos quietos". En la oportunidad, estuvieron presentes los concejales Romina Carrizo y Marco Colella (PJ - Frente de Todos) y Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane), además de la Diputada Provincial Soledad Alonso. Colella recordó que varias semanas atrás su bloque presentó un Pedido de Informes al Ejecutivo Municipal sobre el eventual desembarco de la empresa Limpiolux en el Hospital "que jamás fue contestado", además de señalar que la contratación de la empresa no se habría realizado "con la correspondiente licitación". En ese mismo sentido, Cantlon comentó que el municipio "se estaba abusando de la figura de Emergencia Sanitaria (…) para sacarse de encima a 25 o 30 empleadas, contratando a una empresa amiga del PRO, que presta servicios en todas las municipalidades amarillas de la provincia" y puntualizó que en Quilmes, Limpiolux "tiene una denuncia por sobrefacturación: inflan servicios que no prestan, declarando más personal del que realmente ponen en servicio". Por su parte, Oscar Trujillo consideró llamativa "la falta de tacto del Intendente y de todo el Ejecutivo Municipal, que en plena pandemia provoca y abre nuevos conflictos con los trabajadores municipales y su sindicato, echando nafta al fuego con una medida tan oscura e inoportuna". Para el Concejal y Presidente del PJ Campana, "una vez más lo volvieron a hacer: aumentaron las tasas de manera desproporcionada, para malgastar el dinero de los vecinos. Para fugarlo a través de empresas tan foráneas como los propios funcionarios que las contratan. Se trata de trabajo realizado por empleados municipales, que hoy son corridos sin importarles nada. Al igual que ocurrió en otros sectores, como parques y jardines, o en los corralones, donde tareas realizadas por mano de obra campanense fue tercerizada dejando millones de pesos en manos de empresarios. La Municipalidad dejó de ser una fuente de trabajo para los vecinos, y se convirtió en una privatizadora serial de lo que nos pertenece a todos" finalizó. Finalmente, la Diputada Alonso señaló que entendía que se estaba ejerciendo "violencia laboral" contra las mucamas del Hospital dado que, entre otras cuestiones, la medida no se habría tomado en virtud de un caso de ausentismo manifiesto. "Y si fuera así, porque se enfermaron de COVID y no pudieron venir a trabajar, que pongan un apoyo pero no que las saquen de sus puestos de trabajo (…) No queremos tener más conflicto con ningún trabajador y trabajadora municipal en Campana", señaló la diputada y agregó que hoy se reunía con la Ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, para comentarle la situación salarial de los trabajadores municipales en general y el caso particular de las mucamas del hospital San José.

Las mucamas del hospital, junto con el Sindicato Municipal, convocaron a la prensa ayer al mediodía. También estuvieron presentes varios concejales y la diputada Alonso.





"Hoy van por las mucamas, y mañana van a ir por la cocina, pasado por sectores administrativos… van a privatizar todo si nos quedamos quietos", dijo Carla Escalante, trabajadora del sector administrativo del Hospital.





Concejales dijeron presente en el Hospital, donde funcionarios anunciaron a los trabajadores la disposición.



Nuevo frente de conflicto de los trabajadores municipales

