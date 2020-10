La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Pandemia:

El acto se realizó en Mar del Plata y fue encabezado por el gobernador Kicillof. Ayer se confirmó que la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires se desarrollará entre noviembre y abril. Fue durante un acto realizado en el Museo Mar, en la ciudad de Mar del Plata, que estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof, quien también explicó que se implementará la aplicación "Cuidar Verano", a través de la cual los municipios podrán autorizar el ingreso de veraneantes de acuerdo a la situación sanitaria y de ocupación en cada distrito. Del acto también participó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, quien detalló que una de las medidas dispuestas fue establecer una temporada "lo más extensa posible, para que no haya aglomeraciones o se junte mucha gente en los centros de veraneo en el mismo momento". Una primera etapa comenzará el 1º De noviembre, cuando los propietarios no residentes podrán empezar a vacacionar en los destinos donde poseen la vivienda, "siguiendo los protocolos de cada municipio". La segunda fase de la temporada será desde el primero de diciembre, cuando podrá llegar el resto de los turistas. Para ambos casos, el período vacacional de verano finalizará el 4 de abril de 2021 Costa explicó que la recomendación de la Provincia para los adultos mayores y grupos de riesgo es que, en caso de tomar vacaciones, lo hagan sobre el final de la temporada, cuando está prevista una menor afluencia de turistas. Todas las actividades permitidas en cuanto a gastronomía, alojamiento y balnearios deberán contar con protocolos y normas de higiene, distanciamiento y prevención. En restaurantes y hoteles, habrá aforos máximos según la capacidad edilicia y sólo se permitirá la permanencia y acceso a establecimientos con ventilación natural o ventilador, ya que quedan prohibidos los sistemas de aire acondicionado. Tampoco se habilitarán los espacios comunes, para evitar la aglomeración, y las piletas en los alojamientos estarán permitidas únicamente con protocolos, cupos y turnos, bajo estricto control y seguimiento. Costa aseguró que para el Gobierno bonaerense no están dadas las condiciones "para anunciar actividades de esparcimiento, entretenimiento o actividades culturales en espacios cerrados" e indicó que trabajarán con esos sectores para analizar la posibilidad de realizar algunas actividades "en ámbitos abiertos". Al mismo tiempo, adelantó que los campings no estarán autorizados a funcionar, por disponer de instalaciones comunes y baños, donde el riesgo de contagio es alto. En cuanto a los desplazamientos, Kicillof señaló que los turistas tendrán que descargar la aplicación "Cuidar Verano", donde registrarán los datos personales y especificarán con quiénes viajarán, el lugar de destino y alojamiento, lo que será analizada por los municipios, que darán o no el visto bueno. No se exigirán hisopados previos, pero se reforzarán los testeos en los distritos y, en el caso de que alguien resulte contagiado durante sus vacaciones, deberá regresar a su lugar de origen, y si no pudiera hacerlo, los municipios deberán disponer de lugares de aislamiento.



