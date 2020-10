La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Estuvo grave por Covid:

El periodista radial, una de las voces más reconocidas de Campana, repasó el delicado cuadro de salud que le ocasionó el coronavirus en un encuentro a través de Zoom que organizó junto a sus colegas de la FM 91.7 Radio City Campana. La pandemia casi apaga una de las grandes voces de la ciudad: durante el mes de septiembre, al reconocido periodista Ricardo Stecconi le tocó afrontar un encuentro durísimo contra el COVID-19. Se termina todo, llegó a pensar. Pero el ilustre cronista del Viola hizo un gol sobre la hora para evitar el respirador y este lunes, en un encuentro virtual organizado por su querida Radio City Campana, relató cómo fue el partido por su vida. "Comenzó un día con un fuerte dolor de cabeza, consulté con mi doctor de cabecera y automáticamente me dijo quedate en casa, no salgas, controlate la fiebre y hacete un hisopado. Me fui a testear el domingo 13 de septiembre a la Clínica Delta, donde me tomaron los datos y comorbilidades y me hicieron una placa de tórax. Allí me informan que aparecía algún vestigio en los pulmones de neumonía. Entonces me aconsejaron hacer una internación de control por tres días para ver que transcurriera con normalidad", contó Ricardo, que además de relatar partidos de Villa Dálmine y de Primera División, transmite en vivo todas las sesiones del Honorable Concejo Deliberante. Ricardo fue trasladado a piso de internación con el plan de mantenerse en observación por un lapso de tres días. Es hipertenso, diabético y padece sobrepeso, y la confirmación de infección por coronavirus no hizo sino aumentar la atención en sus cuidados. Todo parecía desarrollarse sin complicaciones y el periodista se aprontaba a recibir el alta: pero la última madrugada de estadía tuvo 38,2 de fiebre. Horas más tarde, lo llevaban a una habitación con equipo de oxigenación porque estaba saturando más bajo de lo normal. "Cada vez me entraba menos aire a los pulmones, por eso se decidió el traslado a la terapia intensiva, donde debo destacar el trabajo que realizan los médicos, enfermeros, camilleros, realmente con una amabilidad y profesionalismo destacable aunque no llegué a conocerle la cara a ninguno", señaló Ricardo, en alusión a los elementos de bioseguridad que los profesionales de la salud usan por protocolo. La charla fue moderada por los compañeros de Ricardo en la radio: su hermana Miriam Stecconi y Oscar Scotton. Además, contó con la participación especial del Dr. Carlos Mendoza, directivo de la Clínica Delta y profesional que siguió de cerca la evolución del reconocido periodista. Uno de los momentos críticos para Ricardo fue el intento por evitar el respirador, instancia que -remarcó Mendoza- no tiene buenas perspectivas de recuperación para los pacientes COVID. Los médicos pusieron a Ricardo boca abajo para mejorar la oxigenación en sangre, pero el relator no aguantaba. Fue gracias al apoyo de su hermana Miriam, logrando convencerlo de hacer un último esfuerzo, que Ricardo sacó las energías remanentes en su cuerpo para soportar la posición. El gol sobre la hora lo marcó el tratamiento con plasma convaleciente, que encontró respuesta favorable en su organismo. "Fueron quizás los dos peores días desde lo personal, con mucha fiebre y sinceramente pensando que se terminaba todo. Me pasaron por la cabeza flashes, caras, situaciones puntuales de mi vida, por ejemplo el día que mi abuelo festejando el Mundial `78 se descompuso y falleció dos días después, o el recuerdo de mi padre internado con una enfermedad terminal en el Hospital Italiano, y también la imagen de persona que no veía hace 30 o 40 años", relató el periodista sobre esas horas decisivas. Pero el marcador ya estaba desnivelado y solo era cuestión de aguantar el resultado. De a poco, Ricardo fue haciéndole saber a la neumonía COVID bilateral grave que lo aquejaba que él no sería una más de sus víctimas. Estable, fue trasladado de nuevo a piso, donde los primeros días no podía permanecer solo de pie. Y al día 23 de internación en la Clínica Delta, celebró el alta como un jugador extenuado que escucha el ansiado pitido final y festeja haber sacado adelante el partido de su vida. "Calculo que por cómo me queda la ropa, he bajado 12 kilos aproximadamente", comentó Ricardo. "Poco a poco estoy recuperándome físicamente, aunque mi voz está a un 40 por ciento de lo habitual. En estas condiciones, no estoy todavía para relatar un partido de fútbol". El Dr. Mendoza destacó la recuperación de Ricardo porque se trató de un paciente que reunía todos los factores de riesgos que llevan a un enfermo de COVID hacia la respiración asistida: diabetes, hipertensión y obesidad. "Tenías todos los números, Ricardo", le dijo el médico, quien además lo instó a seguir previniendo el virus porque "los recontagios están probados". "Se han producido muertes por recontagios, no hay una inmunidad asegurada", advirtió Mendoza. El periodista estrella de Radio City Campana la tuvo complicada, pero se impuso para seguir relatando a la audiencia local las gambetas en el estadio de Mitre y Puccini y los debates dentro del Salón Blanco del Palacio Municipal. Historias que seguiremos disfrutando en la voz de Ricardo Stecconi.







