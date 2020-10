La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Covid-19:

Tres corresponden a mujeres que trabajan en el Hospital San José. Y el cuarto es de una joven de 27 años que se había contagiado en junio y ahora, cuatro meses después del alta, se encuentra cursando nuevamente la enfermedad. Ayer trascendió que una bioquímica y dos trabajadoras del Hospital San José y también una vecina del barrio Villanueva están atravesando un segundo positivo de coronavirus en la ciudad después de haber recibido el alta correspondiente. Aunque técnicamente es complejo confirmar que se trata de reinfecciones, la explicación a este fenómeno podría estar relacionada a "distintas cepas" del virus. Ya en agosto se difundió un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong, que utilizó técnicas de análisis genómico, el cual reveló el caso de un hombre que se infectó con coronavirus en abril, se recuperó y volvió a infectarse de una cepa distinta del mismo virus en agosto, tras una visita a España. Uno de los casos de segundo positivo en Campana es el de Yanina: entre su primera experiencia y la que está cursando actualmente transcurrieron más de cuatro meses de diferencia. El primer positivo fue en junio: "Tuve 39,5° de fiebre durante cinco días y también diarrea y dolor corporal", recordó en diálogo con LAD. En aquella oportunidad estuvo aislada por dos semanas en el centro que se estableció en el Hotel Siderca hasta que recibió el alta médica. Tras ese contagio, la joven de 27 años indicó que mantuvo "un dolor de garganta que nunca se fue" del todo, el cual le generaba "quemazón" y la obligaba, por ejemplo, a comer caramelos de miel para sentir alivio. Y cuatro meses después, se sintió decaída, con mucha tos. "Era una tos horrible que me generaba mucho dolor pectoral", reveló. Por su condición de asmática, rápidamente se puso en contacto con su médica, quien le pidió que se realizara una placa y, además, un nuevo hisopado. Días después, el pasado jueves, recibió la noticia: dio positivo nuevamente. "Me explicaron que podía ser una reinfección, que se da porque hay diferentes cepas del virus", señaló. Ahora, Yanina, quien es madre de dos hijos y asegura que por momentos siente el cuerpo cansado ("como si me hubiesen golpeado por todos lados"), está cumpliendo el aislamiento en su casa, donde algunos de sus familiares han experimentado síntomas compatibles con Covid-19 y fueron diagnosticados como positivos por nexo clínico-epidemiológico.

